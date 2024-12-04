Fransa: Barnier'nin sağcı azınlık hükümeti düştü

Fransa'da Macron'un göreve getirdiği Başbakan Michel Barnier'nin azınlık hükümeti güven oylamasında yenildi.



Toplam 577 üyeli parlamentoda 331 milletvekilinin kullandığı güvensizlik oyu hükümetin düşmesini sağladı.

Sol muhalefet Macron'un istifasını isterken, Le Pen'in proto-faşist partisi Cumhurbaşkanı'nın istifası doğrultusunda baskıların arttığını söyledi.



Başkan Macron, Barnier'yi yazın yapılan erken seçimlerin ardından 5 Eylül'de, başbakanlığa atamıştı.

Barnier'nin güven oylamasını kaybetmesi, çıkmazı sona erdirmiyor. Yeni seçimlerin yazdan önce gerçekleştirilmesi mümkün olamayacağından Fransa'yı yeni bir azınlık hükümeti bekliyor.

Le Pen, "bu bir zafer değil"

Oylama öncesinde hükümeti devirmekten "başka çözüm" olmadığını söyleyen proto-faşist Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen, oylamadan sonra TF1 televizyonuna "bunu bir zafer olarak görmediğini" söyledi.

Le Pen, "Yaptığımız oylama Fransız halkını korumak içindi" dedi ve bunun "gönül rahatlığıyla" yapılmadığını ekledi.

"Bundan başka çözüm yoktu," dedi.

Le Pen, şahsen Cumhurbaşkanı Macron'un istifasını istemediğini söyledi, ancak bu yönde "baskı birikiyor" dedi.

Boyun Eğmeyen Fransa: "Her üç ayda bir Barnier de gelse Macron 3 yıl dayanamaz"

Sol muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) sözcüsü Jean-Luc Mélenchon oylamadan az sonra verdiği demeçte, Barnier hükümetinin bu oylamayla "kaçınılmazca kınandığını" söyledi.

Mélenchon, "Her 3 ayda bir Barnier gelse bile Macron 3 yıl dayanamaz," dedi.

Mélenchon, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde LFI'nin öncülüğünü yaptığı sol ittifakın cumhurbaşkanı adayıydı. İlk turda açık ara üçüncü olmuş, Macron ve Le Pen'in gerisinde kalmıştı.

LFI parlamento grubu başkanı Mathilde Panot, oylamadan sonra gazetecilere "Macron'un gitmesini istiyoruz" dedi ve çıkmazı ancak "erken cumhurbaşkanlığı seçimleri" çözebilir dedi.

Ulusal Meclisteki oylamanın sonuçları

Oylamada 577 milletvekilinden 331'i azınlık hükümetine güvensizlik önergesini destekledi.

Barnier hükümeti 1962'den beri bu şekilde devrilen ilk hükümet ve 1958'de Charles de Gaulle tarafından kurulan Fransa'nın Beşinci Cumhuriyeti'nin en kısa ömürlü hükümeti oldu.

(AEK)