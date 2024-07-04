Fransa: Aşırı sağ ikinci turda çoğunluğu kazanamayacak

Challenges dergisi için Harris Interactive'in yaptığı -farklı partilerden siyasetçilerin Le Pen'in Ulusal Birlik'ine (RN) karşı bir cephe oluşturması sonrasında yayımlanan- ilk anket RN'nin 577 sandalyeli Ulusal Meclisi kontrol etmek için gerekli 289 sandalyeye ulaşamayacağını gösterdi.

Faşist partinin önünü kesmek mümkün olacak

Reuters'ın haberine göre, ankette RN ve müttefikleri 190 ile 220 sandalye arasında kalırken, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) 30 ile 50 arası sandalye kazanacak. Bu, LR parlamento grubunun bir kısmınca desteklecek aşırı sağcı bir azınlık hükümeti olasılığını ortadan kaldırıyor.

Harris anketi solcu Yeni Halk Cephesi'nin 159 ile 183 arası, Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un Birlikte ittifakı'nın yalnızca 110 ile 135 arası, diğer partilerin 17 ile 31 arası sandalye kazanabileceğini gösteriyor.

Anket, siyasi yelpazenin çeşitli kesimlerinden 200'den fazla adayın, "cumhuriyetçi cephe" olarak adlandırılan süreçte, kendi seçim çevrelerinde RN adayını yenmek için en iyi konumda olan kişinin önünü açmak üzere adaylıklarını geri çekmesinin ardından yayınlandı.

Cumhuriyetçi Cephe yürüyecek mi?

Macron'un müttefiki Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çarşamba erken saatlerde, aşırı sağcı RN'yi çoğunluktan yoksun bırakma yönündeki partiler arası girişimin başarılı olabileceğine inandığını söyledi.

Ancak Macron'un merkezcilerinin parlamentonun tıkanması halinde partiler arası bir hükümet kurmaya çalışmalarına yönelik önerilerini kabul etmedi ve bunun yerine meclisteki ılımlıların duruma göre her bir yasa için ayrı ayrı ortak çalışmalarını önerdi.



Attal, France Inter radyosuna verdiği demeçte, "Adayların birbiri lehine çekilmeleri aşırı sağın mutlak çoğunluğunu önleyebileceğimizi gösteriyor." dedi.



Başbakan "Birlikte kampının mümkün olduğunca genişlemesini umuyorum" dedi. "Bundan sonra proje bazında çoğunluk sağlamaya çalışacağız."

Macron Boyun Eğmeyen Fransa'yı

hükümette görmek istemiyor

Bir katılımcı, salı günü yapılan kabine toplantısında Macron'un, Jean-Luc Melenchon'un solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisini de içeren bir koalisyon seçeneğini reddettiğini söyledi. Diğer koalisyon seçeneklerinden söz edip etmediği de bilinmiyor.



Yorumcular, RN iktidara olamasa da Fransa'nın, Macron'un 2027'de sona erecek görev süresinin sonuna kadar aylarca süren siyasi belirsizlikle karşı karşıya kalabileceğinin altını çiziyor.

Seçmenlerin göçmen karşıtı, Avrupacılığa şüpheyle bakan RN'yi engelleme çabasına katılıp katılmayacağı sorusuysa hala açık. Merkezci seçmenler RN'nin aşırı soldaki rakibini desteklemekte tereddüt edebilir. Öte yandan birçok solcu Macron konusunda o kadar hayal kırıklığına uğramış durumdalar ki, onun ittifakında yer alan birini desteklemeye tahammülleri yok.



Le Pen, RN'nin salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda diğer partilere ulaşabileceğini söyledi. Ancak Başbakan olarak seçtiği Jordan Bardella, yeterince güçlü bir destek olmadıkça hükümet kurmayı reddedeceğini söyledi.



Macron'un erken seçim kumarının geri tepmesi ve merkezci kampı, RN ile alelacele oluşturulmuş bir sol ittifakın arkasında üçüncü sırada bırakmasının ardından, RN geçtiğimiz pazargünü ilk tur oylamada oldukça öne fırlamıştı.



Ancak mali piyasalar, Le Pen'in partisine karşı oluşturulan "cumhuriyetçi cephe" sayesinde Fransa'nın devlet borcunun risk priminin aşağı çekilmesinden tatmin olmuş görünüyor.



Küresel yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları şirketi Jefferies'in Avrupa baş ekonomisti Mohit Kumar bir notunda, "Strateji, Le Pen'in salt çoğunluğu kazanma şansını önemli ölçüde sınırlayacaktır." dedi.



Ulusal Birlik ise, partiler arası işbirlğini anti-demokratik ve seçmenlerin iradesini baltalamaya yönelik bir girişim olarak niteledi. Bardella, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte "Gerçek 'cumhuriyetçi cephe' biziz." dedi.

(AEK)