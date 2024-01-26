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Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 14:38
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2024 14:50
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Fransa Anayasa Konseyi göç yasasının 32 maddesini iptal etti

Fransa Anayasa Konseyi, yeni göçmen yasasının bazı maddelerini iptal etti. Mahkeme, yasadaki maddelerin yaklaşık yarısının Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa Anayasa Konseyi göç yasasının 32 maddesini iptal etti
*Fotoğraf: AA

Fransa'nın en yüksek anayasal otoritesi olan Anayasa Konseyi aşırı sağın baskısıyla kabul edilen tartışmalı göçmenlik yasasında yer alan hükümlerin önemli bir kısmını iptal etti.

Mahkeme, 86 değişiklikten 32’sini yasanın konusuyla ilgisi olmadığı gerekçesiyle kabul etmedi.

AFP’den aktardığına göre Anayasa Konseyi, aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa'da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin yasadan çıkarılmasına hükmetti.

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Parlamento tarafından göç kotalarının oluşturulmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar veren Anayasa Konseyi, parlamenterlerin göçle ilgili kota belirleme yükümlülüğü olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı öğrencilerden depozito alınmasını kapsayan madde de yasadan çıkarıldı.

Mahkeme, göç yasasında Fransa'da doğan yabancıların vatandaşlık şartlarına değişiklik getiren maddeyi de onaylamadı.

Yasadan çıkarılan bu madde kapsamında, Fransa’da doğan yabancı ailelerin çocuklarına 16-18 yaşlarında vatandaşlık başvurusunun zorunlu kılınması isteniyordu.

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Göç yasasının Anayasa Konseyi'nden çıkan son haliyle yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Anayasa Konseyi'ne taşımıştı.

Fransa’da haftalardır göç yasasına tepki olarak eylemler yapılmıştı.

Eylemlerde, yasanın yabancı ve çifte vatandaşlara yönelik ayrımcılığa ve "ırkçılığa" neden olduğu vurgulanmıştı.

(RT)

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