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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2025 15:04
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Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu, Eş-Şara’yı UCM’ye şikâyet etti

FUAF Hukuk Komitesi’nden Lina Biron, “Bu şikâyet, Suriye halkı adına yapılmıştır,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu, Eş-Şara’yı UCM’ye şikâyet etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Suriye’deki çeşitli mezheplere mensup kişileri bünyesinde barındıran Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF), Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’yı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle itham eden bir dilekçeyi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) sundu.

Euronews’in haberine göre, Eş-Şara’ya yöneltilen suçlamalara ilişkin dosyanın takibine ya da kapatılmasına UCM savcısı karar verecek.

UCM Savcılığı’na sunulan dilekçede, Eş-Şara ve ona bağlı askeri liderler, aralarında ülkenin dini ve etnik azınlıklarına mensup kişilerin de bulunduğu 1700 ila 2 bin sivilin öldürüldüğü katliamlardan sorumlu olmakla suçlanıyor.

FUAF Hukuk Komitesi’nden Lina Biron, “Bu şikâyet, Suriye halkı adına yapılmıştır,” ifadelerini kullandı.

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Federasyonun avukatı Pedro Andujar ise suçlamaların, askeri birliklerin katliamlardan önce ve sonra gerçekleştirdiği hareketleri belgeleyen videolar da dahil olmak üzere görsel delillerle desteklendiğini söyledi. Ayrıca, suçlayıcı kanıt olarak yüzlerce dijital materyalin toplandığını belirtti.

Dilekçede, Eş-Şara ve diğer yöneticilerin, ister soykırım ister insanlığa karşı suçlar olsun, Roma Statüsü’nde öngörülen suçlar çerçevesinde derhal soruşturulması talep edildi. Bu adımın, benzer suçların yeniden işlenmesini engellemek ve “kendini hukukun üstünde gören herkese açık bir mesaj vermek” amacıyla atıldığı vurgulandı.

Aleviler ve Dürzilere yönelik saldırılar

Nisan ayında, başkent Şam’ın güneydoğusundaki Dürzi nüfusun yoğun olduğu Caramana kenti ile güneybatısındaki Sahnaya ve Eşrefiye Sahnaya beldelerinde, yeni yönetime bağlı güçlerin saldırıları sonucu can kayıpları yaşandı.

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Mart ayında ise, Suriye’nin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Hama ve Humus’un kırsal kesimlerinde Alevilere yönelik etnik temizlik saldırıları gerçekleşti.

Suriyeli insan hakları savunucuları tarafından kurulan İnsan Hakları ve İnsani Takip Komitesi’nin 23 Mart 2025 tarihli raporuna göre, olayların ilk üç gününde belgelenmiş 25 toplu katliam gerçekleşti ve 2 bin 246 kişinin kimliği doğrulandı. Ayrıca, sivilleri korumaya çalışan ve farklı mezheplere mensup 42 kişi de saldırılar sırasında yaşamını yitirdi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sahil bölgesi ve Lazkiye Dağları’nda Alevi sivillere yönelik saldırılar sonucunda “2011’den bu yana en yüksek ölüm oranlarına ulaşıldığını” açıkladı.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Uluslararası Ceza Mahkemesi UCM suriyeli aleviler ahmed eş-şara savaş suçu insanlığa karşı suç
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/haber/suriyenin-guneyinde-gergin-bir-hafta-durziler-iki-ates-arasinda-307126
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/haber/suriye-deki-alevi-katliami-aihm-onunde-protesto-edildi-305506
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