Fransa, 'Adolescence' dizisini okullarda müfredata dahil ediyor

Sosyal medyadaki kadın düşmanlığının hem kadın hem erkek öğrenciler üzerindeki etkilerini ele alan İngiliz mini dizisi “Adolescence” (Ergenlik, Netflix) Fransa’da eğitim aracı olarak sınıflara girmeye hazırlanıyor.

Eğitim Bakanı Élisabeth Borne, dizinin yapımcılarının Fransız hükümetine kullanım hakkı verdiğini ve dizinin lise düzeyinde derslerde işleneceğini duyurdu.

Borne’un açıklamasına göre, Eğitim Bakanlığı diziye dayalı beş farklı eğitim oturumu hazırlayacak. Bu oturumlar, öğrencilerin dizide işlenen konularla yüzleşmelerine ve bu sorunları tartışmalarına olanak tanıyacak.

Ergenlik, manosfer ve emojilerin dili

Bakan Borne, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şiddet, sosyal medya kullanımı ve psikolojik sorunlar gibi durumları ele alan bu dizi, öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve onlara destek sunmak açısından güçlü bir eğitim aracı,” dedi.

Halihazırda Birleşik Krallık'ta bazı ortaöğretim kurumlarında kullanılan dizi, Borne’a göre gençlerin karşılaştığı şiddet biçimlerini son derece gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Fransa’da dördüncü sınıftan (13-14 yaş) itibaren gösterilecek diziden alınan bölümler, özel olarak hazırlanan öğretim materyalleri eşliğinde sunulacak.

Kadın düşmanı ağlarla mücadele

Radio France Internationale’in aktardığına göre, Borne, bu girişimin gençleri “ekran bağımlılığı, çevrimiçi şiddetin normalleşmesi ve kadın düşmanı ideolojilerin yükselişi” karşısında bilinçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Adolescence, İngiltere'nin küçük bir kasabasında yaşayan 13 yaşındaki Jamie'nin, bir sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmasıyla başlıyor. Her bölüm, Jamie’nin polis sorguları ve bir psikologla yaptığı seanslar üzerinden, çevrimiçi nefret içeriklerinin onun düşünce dünyasını nasıl etkilediğini ortaya koyarken; aynı zamanda yetişkinlerin sosyal medyanın karanlık yönünü kavrama çabalarını da gözler önüne seriyor.

Antisemitizm uyarısı

Borne, Le Havre kentindeki bir ilkokulda antisemitik duvar yazıları bulunmasının ardından, okullarda artan antisemitizm tehdidine de değindi. Eğitim Bakanlığı'nın, okul yöneticileri ve öğretmenlerin bu tür olaylarla başa çıkabilmesi için yeni bir rehber yayımlayacağını açıkladı.

Borne, bu rehberin “ders vermeyi reddetme” gibi eylemler ve “antisiyonizmden antisemitizme kayan tutumlar”la mücadele etmeye yönelik içerikler de barındıracağını belirtti.

Geçtiğimiz perşembe günü görülen duvar yazılarıyla ilgili soruşturma hâlâ sürüyor. (TY)