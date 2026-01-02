Fragmanı yayınlanan "Çatlı" filmine tepki: Irkçı şiddeti meşrulaştırıyor

Organize suç örgütü lideri Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alan “Çatlı” filminin fragmanı yayınlandı.

Yönetmenliğini Onur Tan’ın üstlendiği filmin fragmanı, filmin X hesabından “SALA ile mücadeleden yurt dışı operasyonlarına, bir hayatın görünmeyen yüzü…” notuyla paylaşıldı. Filmin 20 Mart'ta vizyona gireceği açıklandı. Filmde Vedat İnceefe, Eren Vurdem ve Ömer Kurt rol alıyor.

Çatlı’nın kızlarının danışmanlık yaptığı filmde proje sorumluluğunu Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek oturuyor, proje danışmanlığını ise Ömer Faruk Sorak yürütüyor.

Fragmanın ardından insan hakları savunucuları, hukukçular, gazeteciler ve yazarlar, filme sosyal medyadan tepki gösterdi.

“İdeolojik propaganda yapıyor”

İnsan hakları savunucusu Eren Keskin, fragmanın ardından yaptığı paylaşımda filmin şiddeti meşrulaştırdığını vurguladı:

“Bir insanlık suçlusunun filmini yaparak ırkçı şiddeti ‘meşrulaştırmaya’ çalışmak. Şiddeti örgütlemek çocukları ‘zehirlemek’ ..”

Yazar Hüseyin Erdemir, filmin bir suç figürünü parlatıp parlatmadığını sorgulayan kapsamlı bir paylaşım yaptı:

“Bu filmde Abdullah Çatlı‘dan bir kahraman yaratılmaya mı çalışıldı yoksa bir tetikçinin hayatı olduğu gibi mi anlatıldı?

Örneğin:

•Filmde, Ankara Bahçelievler’de sırf solcu oldukları için yedi üniversite öğrencisinin Haluk Kırcı ile birlikte kaçırılıp, eterle bayıltıldıktan sonra telle boğularak öldürülmesi anlatılıyor mu?

Bu katliam filmde var mı, yok mu?

•İstanbul Üniversitesi önünde dokuz öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan TNT’lerin, Abdullah Çatlı tarafından temin edildiğine dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü raporlarına giren bilgiler filmde yer alıyor mu?

Yoksa bu bölüm tamamen atlanıyor mu?

•Uyuşturucu ticareti, Fransa’da yakalanması ve yıllarca cezaevinde yatması filmde açıkça gösteriliyor mu, yoksa yüzeysel biçimde mi geçiliyor?

•Evli olmasına rağmen başka kadınlarla yaşadığı ilişkiler, yeraltı dünyasıyla iç içe geçmiş yaşamı ve şiddet geçmişi filmde olduğu gibi mi aktarılıyor?

Yoksa yalnızca “romantik” bir portre mi çiziliyor?

Kısacası bu film, bir tetikçinin, bir katliam sanığının ve organize suç figürünün gerçek yüzünü mü gösteriyor;

yoksa cinayetleri ve karanlık bağlantıları dışarıda bırakan parlatılmış bir hikâye mi anlatıyor?”

Hukukçu Tolga Şirin, Abdullah Çatlı’ya dair tarihsel gerçekleri hatırlatarak gazeteci Uğur Mumcu’nun çalışmasına işaret etti:

“Böyle bir film vizyona girecekse şu eseri hatırlatma vaktidir:

Uğur Mumcu, Saklı Devletin Güncesi ‘ÇATLI vs’.”

Gazeteci Fulya Ülvan, filmin suçları nasıl ele aldığını sorgulayan sert bir paylaşım yaptı:

“Uyuşturucu ticaretini nasıl anlattınız allaaşkına desenize .. Ya Bahçelievler katliamı kısmını...? Telle boğma sahnesini hangi oyunculuk tekniğiyle oynadınız mesela? Merak ettim.”

Sercan Toprak, fragmanın en kritik tarihsel başlıkları görmezden gelip gelmediğini şu sözlerle sordu:

“7 TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler katliamında Çatlı'nın rolünü,

Uyuşturucu kaçakçılığını,

Susurluk olayını da anlatacak mısınız filmde”

Yücel Boğazkaya, filmin şiddet ve suç boyutunu açık biçimde gösterip göstermediğini sorguladı:

“Filmde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve 7 TİP’li genci öldürttüğü sahneler de var mı?”

Hayri Tunc, fragmanı doğrudan ideolojik propaganda olarak niteledi:

“Saçma faşist aforizmaları yanyana koyup film diye gösterecekler. Fragmandan anladığım instagram hikayeleri için yapılmış bir sahneler bütünü. Film değil, filmcik hiç değil. İsim gerekiyorsa 'bir oluşum' diyebileceğimiz faşist bir histeri nöbeti”

Semra Pelek, devletin geçmişte gizlediği suçların bugün övünçle sunulduğunu belirtti:

“Devletin bir ara suç olduğu için ‘devlet sırrı’ gibi bahanelerle saklamaya çalıştığı eylemleri, gurur duyulacak bir şeymiş gibi film yapmışlar.”

Ali Kemal Erdem, Bahçelievler Katliamı’nı hatırlatarak filmin tercih ettiği anlatıyı sorguladı:

“Bahçelievler'de silahsız yedi genci önce bayıltıp sonra öldürmelerini de bakalım filmde anlatıyorlar mı? ASALA'ya karşı ne yaptıkları meçhul ama Bahçelievler'de ne yaptığı net. Ha bize gerçek değil propaganda lazım diyenler için izlemelik olacaktır.”

Abdullah Çatlı kimdir?

