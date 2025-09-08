Fotoğraflarla Türkiye’de ‘Kanlı Ay Tutulması’

Gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması, dünyanın birçok bölgesinde milyarlarca insan tarafından izlendi.

Türkiye’den de gözlemlenebilen tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek bakır ve kızıl tonlara büründü.

Türkiye’de dün (7 Eylül) saat 19.28’de yarı gölge evresiyle başlayan tutulma, yaklaşık 20.30 civarında Ay’ın tamamen Dünya’nın gölgesine girmesiyle doruğa ulaştı.

Bir sonraki tutulma 2026’da

Tam tutulma evresi toplamda 82 dakika sürdü.

Asya, Doğu Avrupa ve Avustralya’nın batısında yaşayanlar bu evreyi tamamen gözlemlee şansı bulurken, Batı Avrupa’daki gözlemciler yalnızca parçalı tutulmayı izleyebildi.

Kanlı Ay Tutulması aynı zamanda internet üzerinden pek çok farklı platformda canlı olarak yayınlandı.

Bir sonraki tam ay tutulması 2-3 Mart 2026’da yaşanacak.

Antalya, Side Antik Kenti

İstanbul

Bitlis

Karaman

Kayseri

Elazığ

Ankara

Sinop