HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 11:58
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 12:16
Fotoğraflarla Türkiye’de ‘Kanlı Ay Tutulması’

Tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek bakır ve kızıl tonlara büründü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraflarla Türkiye’de ‘Kanlı Ay Tutulması’
Sinop, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması, dünyanın birçok bölgesinde milyarlarca insan tarafından izlendi.

Türkiye’den de gözlemlenebilen tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek bakır ve kızıl tonlara büründü.

Türkiye’de dün (7 Eylül) saat 19.28’de yarı gölge evresiyle başlayan tutulma, yaklaşık 20.30 civarında Ay’ın tamamen Dünya’nın gölgesine girmesiyle doruğa ulaştı.

Bir sonraki tutulma 2026’da

Tam tutulma evresi toplamda 82 dakika sürdü.

Asya, Doğu Avrupa ve Avustralya’nın batısında yaşayanlar bu evreyi tamamen gözlemlee şansı bulurken, Batı Avrupa’daki gözlemciler yalnızca parçalı tutulmayı izleyebildi.

Kanlı Ay Tutulması aynı zamanda internet üzerinden pek çok farklı platformda canlı olarak yayınlandı.

Bir sonraki tam ay tutulması 2-3 Mart 2026’da yaşanacak.

Antalya, Side Antik Kenti
İstanbul
Bitlis
Karaman
Kayseri
Elazığ
Ankara
Sinop
Sakarya
(TY)

