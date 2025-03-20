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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 17:02
1 dk Okuma

Fotoğraflarla ODTÜ öğrencilerinden İmamoğlu’na destek eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, dün Ankara’da kitlesel protestolar düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğraflarla ODTÜ öğrencilerinden İmamoğlu’na destek eylemi
Fotoğraflar: Yüsra Batıhan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün (19 Mart), iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileri, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının gözaltı alınması ülkenin dört bir yanında protesto edildi.

ODTÜ’de binlerce öğrenci "hükümet istifa" sloganları ile yürüdü
ODTÜ’de binlerce öğrenci "hükümet istifa" sloganları ile yürüdü
20 Mart 2025
Görseli Büyüt

Ankara Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla, dün (19 Mart) ilk olarak Güvenpark’ta toplanan kitle, buradan Adalet Bakanlığı’na yürüdü. 

Görseli Büyüt

Binlerce yurttaşın katıldığı yürüyüş, Adalet Bakanlığı önündeki protestonun ardından tekrar Güvenpark’a dönülerek sona erdi.

Görseli Büyüt
*Adalet Bakanlığı önünde "V For Vendetta" maskeli bir protestocu
*Adalet Bakanlığı önünde "V For Vendetta" maskeli bir protestocu
Görseli Büyüt

ODTÜ’lülere polis müdahalesi

ODTÜ öğrencileri, gece saatlerinde gözaltıları protesto etmek için Kızılay’a yürümek üzere harekete geçti. Ancak TOMA’lar ve polis barikatları, öğrencilerin önünü kesti.

Görseli Büyüt
*ODTÜ'lüler, polis barikatı önünde
*ODTÜ'lüler, polis barikatı önünde
Görseli Büyüt
*Polis barikatı önünde oturan öğrenciler
*Polis barikatı önünde oturan öğrenciler
Görseli Büyüt

“Tayyip, senin diploman nerede?” sloganları atan öğrenciler ve destek için gelen yurttaşlar, birçok kez biber gazı ve polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Eskişehir Yolu, gece 01.00’a kadar trafiğe kapatıldı.

(YB/VC)

Haber Yeri
Ankara
İBB operasyonu
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