Fotoğraflarla ODTÜ öğrencilerinden İmamoğlu’na destek eylemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün (19 Mart), iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileri, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının gözaltı alınması ülkenin dört bir yanında protesto edildi.
ODTÜ’de binlerce öğrenci "hükümet istifa" sloganları ile yürüdü
Ankara Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla, dün (19 Mart) ilk olarak Güvenpark’ta toplanan kitle, buradan Adalet Bakanlığı’na yürüdü.
Binlerce yurttaşın katıldığı yürüyüş, Adalet Bakanlığı önündeki protestonun ardından tekrar Güvenpark’a dönülerek sona erdi.
ODTÜ’lülere polis müdahalesi
ODTÜ öğrencileri, gece saatlerinde gözaltıları protesto etmek için Kızılay’a yürümek üzere harekete geçti. Ancak TOMA’lar ve polis barikatları, öğrencilerin önünü kesti.
“Tayyip, senin diploman nerede?” sloganları atan öğrenciler ve destek için gelen yurttaşlar, birçok kez biber gazı ve polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.
Eskişehir Yolu, gece 01.00’a kadar trafiğe kapatıldı.
(YB/VC)