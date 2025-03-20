Fotoğraflarla ODTÜ öğrencilerinden İmamoğlu’na destek eylemi

“Tayyip, senin diploman nerede?” sloganları atan öğrenciler ve destek için gelen yurttaşlar, birçok kez biber gazı ve polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Eskişehir Yolu, gece 01.00’a kadar trafiğe kapatıldı.

(YB/VC)