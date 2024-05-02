Fotoğraflarla İstanbul 1 Mayıs'ı
İstanbul 1 Mayıs’ında yasaklara rağmen emek-meslek örgütlerinin Taksim çağrısına yanıt veren binlerce kişi, Saraçhane’de polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
İstanbul'da emek-meslek örgütlerinin Taksim çağrısına yanıt veren binlerce kişi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Saraçhane’de buluştu.
Polis, abluka altındaki Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlara tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahale ve çatışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Foto muhabir Murat Bay'ın objektifinden, İstanbul 1 Mayıs'ı.
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı
1 Mayıs 2024
(MB/VC)
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