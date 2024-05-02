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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2024 10:45
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 11:01
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Fotoğraflarla İstanbul 1 Mayıs'ı

İstanbul 1 Mayıs’ında yasaklara rağmen emek-meslek örgütlerinin Taksim çağrısına yanıt veren binlerce kişi, Saraçhane’de polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Murat Bay
ENRead in English
Murat Bay

Murat Bay
ENRead in English
Görseli Büyüt
Fotoğraflarla İstanbul 1 Mayıs'ı
Fotoğraf: Murat Bay

İstanbul'da emek-meslek örgütlerinin Taksim çağrısına yanıt veren binlerce kişi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Saraçhane’de buluştu.

Polis, abluka altındaki Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlara tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahale ve çatışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. 

Foto muhabir Murat Bay'ın objektifinden, İstanbul 1 Mayıs'ı.

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Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

(MB/VC)

1 Mayıs foto haber
Murat Bay
Murat Bay
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Gazeteci, fotomuhabiri, belgeselci. Çatışma bölgelerinde çalışıyor. 

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/haber/disk-ten-1-mayis-degerlendirmesi-294873
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