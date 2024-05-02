Fotoğraflarla İstanbul 1 Mayıs'ı

İstanbul'da emek-meslek örgütlerinin Taksim çağrısına yanıt veren binlerce kişi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Saraçhane’de buluştu.

Polis, abluka altındaki Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlara tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahale ve çatışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Foto muhabir Murat Bay'ın objektifinden, İstanbul 1 Mayıs'ı.