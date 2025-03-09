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HABER
Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 14:10
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 20:13
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Fotoğraflarla Fransa’da 8 Mart

Bordeaux’daki kitlesel yürüyüşe binler katıldı. Objektiflerimize yansıyan anlar ile “Türkiye’ye pek de benzemeyen” bir 8 Mart.

Ege Tonga
Ege Tonga

Ege Tonga

Fransa’nın Bordeaux kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen yürüyüş, coşkulu şekilde gerçekleşti. Assemblée Générale Féministe Gironde tarafından düzenlenen yürüyüşe binlerce insan katılım gösterdi.

Görseli Büyüt
Pankartın üzerinde “Kürt kadınları mücadelede. Jin Jiyan Azadî” yazıyor
Pankartın üzerinde “Kürt kadınları mücadelede. Jin Jiyan Azadî” yazıyor

Yerel saatle 12.00’de Zafer Meydanı’nda (Place de la Victoire) toplanan kalabalık, yürüyüşün başlayışını şarkılar ve sloganlarla bekledi. Jin, Jiyan Azadî şarkısının çalınması ile coşkusu artan kalabalık, şarkıya söz ve beden diliyle eşlik etti. Sonrasında ise feminist kurumların açıklamaları okundu.

Görseli Büyüt
Pankartta, “Feministler, soykırım ve kolonyalizme karşı. Filistin halkıyla dayanışma” yazıyor.
Pankartta, “Feministler, soykırım ve kolonyalizme karşı. Filistin halkıyla dayanışma” yazıyor.

Toplanma alanında ve yürüyüş rotasında bulunan güvenlik güçlerinin sayısı, parmakla sayılabilecek kadar azdı. Türkiye’de toplumsal gösterilerde görmeye alışkın olduğumuz gözaltı, polis ablukası ve orantısız güç gibi şeylerin ise esamesi dahi okunmuyordu.

Görseli Büyüt
“Feministler, aşırı sağa karşı” yazılı bir pankart.
“Feministler, aşırı sağa karşı” yazılı bir pankart.
Görseli Büyüt
Üzerinde “Jin Jiyan Azadî” yazan bir döviz. Hemen arkasındaki dövizde ise “Şiddet her yerde, adalet hiçbir yerde. Suçlu devlet” yazıyor.
Üzerinde “Jin Jiyan Azadî” yazan bir döviz. Hemen arkasındaki dövizde ise “Şiddet her yerde, adalet hiçbir yerde. Suçlu devlet” yazıyor.

Saat 13.00’te yürüyüşün başlamasıyla birlikte, alanda bulunan binlerin coşkusu daha da arttı. Kitle pek çok defa, “Solidarité avec les femmes du monde entièr” (Dünyadaki tüm kadınlarla dayanışma), İtalyanca “Siamo tutti antifascisti” (Hepimiz faşizm karşıtıyız), Kürtçe ve Fransızca “Jin, Jiyan, Azadî (Les femmes, La vie, La liberté)” (Kadın, Yaşam, Özgürlük), “Palestine vivra, Palestine vaincra” (Filistin yaşayacak, Filistin kazanacak) sloganları attı.

Görseli Büyüt
Dövizin üzerinde “Mücadelelerimiz kesişimsel, seslerimiz çoğuldur” yazıyor.
Dövizin üzerinde “Mücadelelerimiz kesişimsel, seslerimiz çoğuldur” yazıyor.
Görseli Büyüt
Victoire Meydanı’nda yürüyüş başlarken.
Victoire Meydanı’nda yürüyüş başlarken.

Meydandan Aristide Briand Caddesine yönelen kitle, buradan Albret Caddesine döndü. Yürüyüş sürerken ara sokaklardan korteje katılanlarla birlikte kitle daha da kalabalıklaştı.

Görseli Büyüt
Görünen iki pankarttan soldakinde “Stonewall’dan Gironde’e, gururlu ve devrimci queerleri görünmez kılmanıza izin vermeyeceğiz”, sağdakinde ise “Cinsiyetçi ve cinsel şiddeti durdur” yazıyor.
Görünen iki pankarttan soldakinde “Stonewall’dan Gironde’e, gururlu ve devrimci queerleri görünmez kılmanıza izin vermeyeceğiz”, sağdakinde ise “Cinsiyetçi ve cinsel şiddeti durdur” yazıyor.
Görseli Büyüt
Kitle, Cumhuriyet Meydanı’nda.
Kitle, Cumhuriyet Meydanı’nda.

Buradan Cumhuriyet Meydanı’na (Place de la Republique) doğru yönelen kitle, yürüyüşünü Cursol Caddesinde sürdürdü.

Görseli Büyüt
Dövizin üzerinde “Tüm sorunlarımızın nedeni ataerki ve kapitalizmdir” yazıyor.
Dövizin üzerinde “Tüm sorunlarımızın nedeni ataerki ve kapitalizmdir” yazıyor.
Görseli Büyüt
Çeşitli enstrümanlar çalan müzisyenler.
Çeşitli enstrümanlar çalan müzisyenler.

Yürüyüşün tamamı boyunca kortejin farklı noktalarında müzisyenler de enstrümanlarıyla kitleye eşlik ettiler.

Görseli Büyüt
Dövizin üzerinde “Kolonyalizm karşıtı ve trans feminizm. Femonasyonalizme ölüm” yazıyor.
Dövizin üzerinde “Kolonyalizm karşıtı ve trans feminizm. Femonasyonalizme ölüm” yazıyor.
Görseli Büyüt
Yürüyüş esnasında açılan bir LGBTİ+ bayrağı.
Yürüyüş esnasında açılan bir LGBTİ+ bayrağı.

Sayısı daha da artan kalabalığın düzenli hareket edebilmesi için yürüyüş çok kez durdu. Yürüyüş esnasında kitle sık sık aşırı sağ ve ayrımcılık karşıtı sloganlar attı.

Görseli Büyüt
“Tüm ülkelerin kadınları, birleşin” yazılı bir döviz.
“Tüm ülkelerin kadınları, birleşin” yazılı bir döviz.
Görseli Büyüt
Katlı otoparkın çatısında açılan pankart.
Katlı otoparkın çatısında açılan pankart.

Kitle sonrasında, Bordeaux’nun en işlek caddelerinden Victor Hugo Caddesinde yürüyüşe devam etti. Bu esnada cadde üzerinde bulunan katlı otoparkın çatısına çıkan bir grup, üzerinde “2017’den beri 1052 kadın cinayeti, devlet suç ortağı” yazılı bir pankart açtı ve meşaleler yaktı.

Görseli Büyüt
Üzerinde, “Öfkemiz gürlüyor” yazılı bir döviz.
Üzerinde, “Öfkemiz gürlüyor” yazılı bir döviz.
Görseli Büyüt
Kortej önce Burgonya Kapısı, ardından Taş Köprü yönünde hareket ediyor.
Kortej önce Burgonya Kapısı, ardından Taş Köprü yönünde hareket ediyor.

Yürüyüşün başlangıcından beri yaklaşık 1 buçuk saat geride kalırken kitle, Burgonya Kapısı’ndan Taş Köprü’ye (Pont de Pierre) doğru ilerledi.

Görseli Büyüt

Bordeaux’yu ikiye ayıran Garonne Nehri üzerinde bulunan Taş Köprü’ye varan kitle, burada şarkılarla yürüyüşe devam etti.

Görseli Büyüt

Köprüyü geçtikten sonra Stalingrad Meydanı’na gelen kitlenin yürüyüşü, burada sonlandı. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından on binler, alandan ayrılırken yine sloganlar atıyor, şarkılar söylüyordu.

Türkiye’de “Eylem sonrası gözaltı olur mu?” sorusu akıllara gelirken burada işler pek de öyle işlemiyor anlaşılan.

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 8 Mart 2025
Ege Tonga
Ege Tonga
tüm yazıları

Boğaziçi Üniversitesi’nde Matematik 3. sınıf öğrencisi. Eylül 2024 bianet stajyeri.

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