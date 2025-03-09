Fotoğraflarla Fransa’da 8 Mart

Köprüyü geçtikten sonra Stalingrad Meydanı’na gelen kitlenin yürüyüşü, burada sonlandı. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından on binler, alandan ayrılırken yine sloganlar atıyor, şarkılar söylüyordu.

Türkiye’de “Eylem sonrası gözaltı olur mu?” sorusu akıllara gelirken burada işler pek de öyle işlemiyor anlaşılan.