Fotoğraflarla Fransa’da 8 Mart
Fransa’nın Bordeaux kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen yürüyüş, coşkulu şekilde gerçekleşti. Assemblée Générale Féministe Gironde tarafından düzenlenen yürüyüşe binlerce insan katılım gösterdi.
Yerel saatle 12.00’de Zafer Meydanı’nda (Place de la Victoire) toplanan kalabalık, yürüyüşün başlayışını şarkılar ve sloganlarla bekledi. Jin, Jiyan Azadî şarkısının çalınması ile coşkusu artan kalabalık, şarkıya söz ve beden diliyle eşlik etti. Sonrasında ise feminist kurumların açıklamaları okundu.
Toplanma alanında ve yürüyüş rotasında bulunan güvenlik güçlerinin sayısı, parmakla sayılabilecek kadar azdı. Türkiye’de toplumsal gösterilerde görmeye alışkın olduğumuz gözaltı, polis ablukası ve orantısız güç gibi şeylerin ise esamesi dahi okunmuyordu.
Saat 13.00’te yürüyüşün başlamasıyla birlikte, alanda bulunan binlerin coşkusu daha da arttı. Kitle pek çok defa, “Solidarité avec les femmes du monde entièr” (Dünyadaki tüm kadınlarla dayanışma), İtalyanca “Siamo tutti antifascisti” (Hepimiz faşizm karşıtıyız), Kürtçe ve Fransızca “Jin, Jiyan, Azadî (Les femmes, La vie, La liberté)” (Kadın, Yaşam, Özgürlük), “Palestine vivra, Palestine vaincra” (Filistin yaşayacak, Filistin kazanacak) sloganları attı.
Meydandan Aristide Briand Caddesine yönelen kitle, buradan Albret Caddesine döndü. Yürüyüş sürerken ara sokaklardan korteje katılanlarla birlikte kitle daha da kalabalıklaştı.
Buradan Cumhuriyet Meydanı’na (Place de la Republique) doğru yönelen kitle, yürüyüşünü Cursol Caddesinde sürdürdü.
Yürüyüşün tamamı boyunca kortejin farklı noktalarında müzisyenler de enstrümanlarıyla kitleye eşlik ettiler.
Sayısı daha da artan kalabalığın düzenli hareket edebilmesi için yürüyüş çok kez durdu. Yürüyüş esnasında kitle sık sık aşırı sağ ve ayrımcılık karşıtı sloganlar attı.
Kitle sonrasında, Bordeaux’nun en işlek caddelerinden Victor Hugo Caddesinde yürüyüşe devam etti. Bu esnada cadde üzerinde bulunan katlı otoparkın çatısına çıkan bir grup, üzerinde “2017’den beri 1052 kadın cinayeti, devlet suç ortağı” yazılı bir pankart açtı ve meşaleler yaktı.
Yürüyüşün başlangıcından beri yaklaşık 1 buçuk saat geride kalırken kitle, Burgonya Kapısı’ndan Taş Köprü’ye (Pont de Pierre) doğru ilerledi.
Bordeaux’yu ikiye ayıran Garonne Nehri üzerinde bulunan Taş Köprü’ye varan kitle, burada şarkılarla yürüyüşe devam etti.
Köprüyü geçtikten sonra Stalingrad Meydanı’na gelen kitlenin yürüyüşü, burada sonlandı. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından on binler, alandan ayrılırken yine sloganlar atıyor, şarkılar söylüyordu.
Türkiye’de “Eylem sonrası gözaltı olur mu?” sorusu akıllara gelirken burada işler pek de öyle işlemiyor anlaşılan.