Fotoğraflarla Durdona Khakimova eylemi
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'in çağrısıyla İstanbul’da Osmanbey Metro durağında bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar, iki erkeğin öldürdüğü Özbekistanlı göçmen kadın Durdona Khakimova’nın cansız bedenin bulunduğu Kuyulubağ Sokak’a yürüdü.
(EMK)
Yürüyüş boyunca “Göçmen kadınlar yalnız değildir”, “Koruma, aklama, failleri yargıla”, “Erkek vuruyor devlet koruyor”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganları atıldı.
Durdona Khokimova’nın yaşamını bilmiyoruz. Ancak bu cinayetin ardındaki erkek şiddetini çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Bir kadını, göçmen bir kadını öldürüp bedenini parçaladıktan sonra işlek bir sokağa atabilme cüretini gösteren erkeklerin sırtını dayadığı patriyarkayı tanıyoruz.