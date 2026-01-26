ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 09:47
 SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 13:42
1 dakika

Fotoğraflarla Durdona Khakimova eylemi

“Bu kadın bu sokakta, herkesin yürüdüğü bir yerde, parçalanmış bedeniyle çöp kutusunda bulundu. Buna karşı önlem almayanlar, bütün öldürülen, bedenlerine eziyet edilen kadınların sorumlusudur.”

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Fotoğraflarla Durdona Khakimova eylemi

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'in  çağrısıyla İstanbul’da Osmanbey Metro durağında bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar, iki erkeğin öldürdüğü  Özbekistanlı göçmen kadın Durdona Khakimova’nın cansız bedenin bulunduğu Kuyulubağ Sokak’a yürüdü.

(EMK)

Yürüyüş boyunca “Göçmen kadınlar yalnız değildir”, “Koruma, aklama, failleri yargıla”, “Erkek vuruyor devlet koruyor”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganları atıldı.

Durdona Khokimova’nın yaşamını bilmiyoruz. Ancak bu cinayetin ardındaki erkek şiddetini çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Bir kadını, göçmen bir kadını öldürüp bedenini parçaladıktan sonra işlek bir sokağa atabilme cüretini gösteren erkeklerin sırtını dayadığı patriyarkayı tanıyoruz.

Haber Yeri
İstanbul
Durdona Khokimova erkek şiddeti kadın cinayetleri Erkekler 2025'te kaç kadını öldürdü? göçmen kadınlar
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

