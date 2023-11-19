Fotoğraflarla Diyarbakır’daki “Özgürlük Yürüyüşü”

Aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) de olduğu parti ve derneklerin, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit uygulamasını protesto etmek amacıyla, Bursa’nın Gemlik ilçesine yapılmak istenen “Özgürlük Yürüyüşü” engellendi.