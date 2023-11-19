Fotoğraflarla Diyarbakır’daki “Özgürlük Yürüyüşü”
HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile çok sayıda milletvekili Koşuyolu Parkı’nda polis ablukasına alındı.
Polis aracından gazetecilerin gruptan uzaklaşması için yapılan anonsun ardından grup ile gazeteciler arasında polis zinciri oluşturuldu. Gazetecilerin görüntü alması kalkanlarla engellenmeye çalışıldı.
Gazetecilerin uzaklaştırılmasından sonra polis gözaltı timlerini çağırdı. İlk müdahalede polis HEDEP Milletvekili Sinan Çiftyürek’i gözaltına almaya çalıştı. Çiftyürek, milletvekili olduğu için gözaltına alınamadı.
Çevik kuvvet, havuz duvarı üstünden çekim yapan gazetecilere çekim yapacak alan bırakmamak için duvarın ucunda durdu.
Bir polisin kasten çekim yapan gazetecilere çarpmasıyla gazetecilerle polisler arasında tartışma çıktı. HEDEP Milletvekili Çiçek Otlu, polislere tepki gösterdi.
HEDEP’li milletvekilleri sık sık bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.
Koşuyolu Parkı içinde grup ablukadayken gruptan ayrılan bir grup HEDEP’li milletvekili Sunay Caddesi üzerinde yolu kapatarak oturma eylemi yaptı, sloganlar attı.
Oturma eylemi yapan milletvekilleri de ablukaya alınarak çevreyle etkileşimleri önlenmeye çalışıldı.
Oturma eylemi yapan vekiller bir süre sonra Sunay Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş Ofis semtindeki Ekinciler Caddesi üzerinde, HEDEP İl Binasına kadar devam etti.
Ablukaya alınan grubun içinde beyaz tülbentli kadınlar da vardı.
Koşuyolu Parkı’nda kalan grubun da bina önüne gelmesinden sonra DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın, basının çekim yapmasına izin verilmeyen açıklamasıyla partililer binaya geçti.
HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile HEDEP Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın bianet objektifine özel pozu. (BA/TY)