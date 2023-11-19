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Yayın Tarihi: 19 Kasım 2023 11:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 00:24
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Fotoğraflarla Diyarbakır’daki “Özgürlük Yürüyüşü”

Aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) de olduğu parti ve derneklerin, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit uygulamasını protesto etmek amacıyla, Bursa’nın Gemlik ilçesine yapılmak istenen “Özgürlük Yürüyüşü” engellendi.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/19/fotograflarla-diyarbakirdaki-ozgurluk-yuruyusu-1.jpg
Görseli Büyüt

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile çok sayıda milletvekili Koşuyolu Parkı’nda polis ablukasına alındı.

Görseli Büyüt

Polis aracından gazetecilerin gruptan uzaklaşması için yapılan anonsun ardından grup ile gazeteciler arasında polis zinciri oluşturuldu. Gazetecilerin görüntü alması kalkanlarla engellenmeye çalışıldı.

Görseli Büyüt

Gazetecilerin uzaklaştırılmasından sonra polis gözaltı timlerini çağırdı. İlk müdahalede polis HEDEP Milletvekili Sinan Çiftyürek’i gözaltına almaya çalıştı. Çiftyürek, milletvekili olduğu için gözaltına alınamadı.

Görseli Büyüt

Çevik kuvvet, havuz duvarı üstünden çekim yapan gazetecilere çekim yapacak alan bırakmamak için duvarın ucunda durdu.

Görseli Büyüt

Bir polisin kasten çekim yapan gazetecilere çarpmasıyla gazetecilerle polisler arasında tartışma çıktı. HEDEP Milletvekili Çiçek Otlu, polislere tepki gösterdi.

Görseli Büyüt

HEDEP’li milletvekilleri sık sık bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.

Görseli Büyüt

Koşuyolu Parkı içinde grup ablukadayken gruptan ayrılan bir grup HEDEP’li milletvekili Sunay Caddesi üzerinde yolu kapatarak oturma eylemi yaptı, sloganlar attı.

Görseli Büyüt

Oturma eylemi yapan milletvekilleri de ablukaya alınarak çevreyle etkileşimleri önlenmeye çalışıldı.

Görseli Büyüt

Oturma eylemi yapan vekiller bir süre sonra Sunay Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş Ofis semtindeki Ekinciler Caddesi üzerinde, HEDEP İl Binasına kadar devam etti.

Görseli Büyüt

Ablukaya alınan grubun içinde beyaz tülbentli kadınlar da vardı.

Görseli Büyüt

Koşuyolu Parkı’nda kalan grubun da bina önüne gelmesinden sonra DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın, basının çekim yapmasına izin verilmeyen açıklamasıyla partililer binaya geçti.

Görseli Büyüt

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile HEDEP Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın bianet objektifine özel pozu. (BA/TY)

Abdullah Öcalan gemlik yürüyüşü özgürlük yürüyüşü
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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