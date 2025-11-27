bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Fotoğraflarla 25 Kasım eylemi: Ahlakınız batsın kadınlar yaşasın
Kadınlar ve LGBTİ+’lar 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde erkek şiddetini protesto etti.
Taksim Tünel Meydanı’nda toplanan feministler “Aile ahlak dediniz, sömürdünüz katlettiniz erkek devlet şiddetine karşı kadınlar isyanda” yazılı pankart taşıdı, İstiklal Caddesi’nde yürüdüler. Aktivistler, yürüyüşün ardından Türkçe ve Kürtçe olarak basın açıklamasını okudular. Bu yıl da ironik ve tepkili pankartlar öne çıktı. Özellikle iktidarın kadın bedeni üzerindeki söylemlerine tepki gösteren dövizler vardı. Homofobik ve transfobik uygulamalar da dövizlerle protesto edildi.
Pankartın önündeki kadınların sloganları hiç susmadı.
Şüpheli ölümlerin aydınlatılması istendi.
