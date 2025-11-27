ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 10:24
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 11:56
1 dk Okuma

Fotoğraflarla 25 Kasım eylemi: Ahlakınız batsın kadınlar yaşasın

Kadınlar ve LGBTİ+’lar 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde erkek şiddetini protesto etti.

Müberra Ünsal

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir akşam vakti, İstiklal Caddesi’nin bir bölümü tamamen polis barikatlarıyla kapatılmış halde görülüyor. Caddenin iki yanında dükkan ve kafelerin ışıkları yanıyor; sol tarafta Cremica Milano tabelası, sağ tarafta çeşitli mağazalar dikkat çekiyor. Orta bölümde, caddeyi baştan başa kapatan uzun bir metal bariyer hattı bulunuyor. Bariyerlerin arkasında sıralanmış çok sayıda polis memuru, yüz siperlikleri ve kalkanlarıyla güvenlik hattı oluşturmuş durumda. Polislerin dizilişi, cadde geçişinin tamamen engellendiğini gösteriyor.

Taksim Tünel Meydanı’nda toplanan feministler  “Aile ahlak dediniz, sömürdünüz katlettiniz erkek devlet şiddetine karşı kadınlar isyanda” yazılı pankart taşıdı,  İstiklal Caddesi’nde yürüdüler. Aktivistler, yürüyüşün ardından Türkçe ve Kürtçe olarak basın açıklamasını okudular. Bu yıl da ironik ve tepkili pankartlar öne çıktı. Özellikle iktidarın kadın bedeni üzerindeki söylemlerine tepki gösteren dövizler vardı. Homofobik ve transfobik uygulamalar da dövizlerle protesto edildi.

Görseli Büyüt

Pankartın önündeki kadınların sloganları hiç susmadı.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Şüpheli ölümlerin aydınlatılması istendi.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
tüm yazıları

Ege Üniversitesi Gazetecilik mezunu, muzir.org’da LGBTİ+ başta olmak üzere hak odaklı haberler yazıyor.

