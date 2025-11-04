Fotoğrafçı-foto muhabiri Yıldız Çelik’in arşivi Salt Araştırma’da erişime açıldı
Çalışmalarında insan hikâyelerine odaklanan fotoğrafçı ve foto muhabiri Yıldız Çelik’in arşivi Salt Araştırma’da çevrimiçi erişime açıldı.
Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ne eklenen koleksiyonda, Çelik’in 1980’lerin sonunda Kazlıçeşme ve Galata Köprüsü civarında çektiği fotoğraflar öne çıkıyor.
Kazlıçeşme’deki deri fabrikalarının Tuzla’ya taşınmasından hemen önce çekilmiş kareler fabrikalardaki işçilerin çalışma koşullarını; Eminönü ve Karaköy fotoğrafları ise yeni Galata Köprüsü’nün inşaatı ile bölgenin dönüşümünü belgeliyor.
Koleksiyonun tamamına erişmek için tıklayın.
Yıldız Çelik hakkında
Fotoğrafçı ve foto muhabiri.
1982’de İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nde (İFSAK) fotoğraf eğitimi aldıktan sonra 1987’de Tempo dergisi ile başladığı meslek hayatına Cumhuriyet Gazetesi’nde kültür sanat fotoğrafçısı ve muhabir olarak devam etti.
“Güneydoğu’da Yaşam” ve “Suriye’de Yaşam” gibi projeleriyle dikkat çeken Çelik, Bulgaristan’dan Göç fotoğrafıyla 1990 Yunus Nadi Ödülleri’nde “Yayımlanmış Fotoğraf” dalında üçüncülük ödülünü kazandı.
2007-2013 yıllarında Türkiye’nin yanı sıra Suriye, Lübnan, Irak ve Gürcistan’da belgesel çalışmalarında bulundu.
Suriye’deki çalışmasıyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 2012’de düzenlediği İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması’nda “Araştırma–İnceleme” dalında ödüle layık görüldü.
Çocuklara ve toplumsal belleğe odaklı hikâyeler üreten Çelik, fotoğrafın yanı sıra sınıf öğretmenliği, yazarlık ve illüstratörlük yapmayı sürdürüyor.
1960’ta İstanbul’da doğdu. (TY)