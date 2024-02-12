Fotoğraf sergisi: Aşık Veysel “Yalan Dünya Yarsız Olmaz”

İFSAK, “Birlikte” ürettiği çalışmaları izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor.

27 Ocak Cumartesi saat 16:00 ‘da İFSAK Galeri’de Aşık Veysel ”Yalan Dünya Yarsız Olmaz” Proje Grubunun sergisinin açılışı yapıldı. Sergi 15 Şubat 2024 kadar ziyaret edilebilir.

İFSAK’ın sergiye dair açıklaması şöyle:

“Hiç şüphesiz içinde yaşadığımız Anadolu toprakları ve halklarının yaşadıklarının, duygularının,gönüllerinin en belagatli sözcüleri olagelmişlerdir. Hitit ve Sümerlerde dahi tasvir ve kökenlerini bulabildiğimiz bu geleneğin, Anadolu’da bulunan tüm halklarda bulabildiğimiz sözcüleri, yıllar yılı söylenceleriyle anılmış, deyişleri kulaktan kulağa, nesilden nesile yayıla gelmiştir.”

“Kuşkusuz bu kadim geleneğin içinde yaşadığımız asra damgasını vurmuş,mızrabını vurduğu teller ile gönüllerimizi titretmiş en önemli temsilcisi ise, “Dostlar beni hatırlasın” nidasına, vefatının 50.yılında “ Dostlar Seni Unutur mu?” diyerek koştuğumuz, “Yalan Dünya Yarsız Olmaz” sergimizle andığımız Aşık Veysel’dir.”



“Yalan Dünya” başlığı üzerinden üretilen fotoğraflarda gölgeler alemini, Doxa’yı, Maya’yı, amalığın ve gözlerini kapamanın ezoterik doğasını, kanonik düşsel fotoğrafların Apolloncu yanlarını düşünmek mümkün olduğu gibi

“Yarsız Olmaz” başlığı üzerinden üretilen fotoğraflarda Eros’u , Mousalar’ı, esrik ve anestezik(an -aisthesis) fotoğrafların Dionysoscu yanlarını ve tam tersi bir okumayla yerleri değiştirilerek yapılacak okumaları da düşünmek mümkün olmuştur.



Danışman: Kerem Evcil.

Danışman Yardımcısı: Mürivet Turan .

Sergide yer alan fotoğrafçılar: Betül Canpolat, Damla Kesemen, Gültekin Alkurt ,

Halime Tuncil, Murat Dağaşan, Murat Şahin, Rasim Rasimoğlu, Sevil Çetin, Sinan Okan Çavuş

(EMK)