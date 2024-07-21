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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 17:17
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2024 17:21
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Fotoğraf sanatçısı Murat Yazar’dan haber alınamıyor

Yazar son olarak 14 Temmuz’da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Zaho’da (Zaxo) görüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğraf sanatçısı Murat Yazar’dan haber alınamıyor

Dicle ve Fırat nehirleri üzerine bir proje yürüten ödüllü fotoğraf sanatçısı Murat Yazar’dan haber alınamıyor.

Son olarak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Zaho’da (Zaxo) görülen Yazar’dan 14 Temmuz’dan bu yana kayıp.

Yakınlarının yaptığı bilgilendirmeye göre Yazar, son olarak Dicle Nehri'nin Irak yakasını fotoğraflamayı ve kendisini şehir merkezinden nehrin İbrahim Halil Sınır Kapısına yakın kesimlerine götürmesi için bir taksi tutmayı planladığını söyledi. Kaldığı otelden ayrıldıktan sonra da bir daha görülmedi.

Telefon aramalarına ve WhatsApp mesajlarına cevap vermeyen Yazar’ın telefonu 19 Temmuz’dan beri de kapalı.

Yazar'ın akıbeti konusunda endişeli olan arkadaşları ve ailesi, IKBY yetkililerinden 47 yaşındaki fotoğrafçının akıbeti hakkında bilgilendirme istedi. Ayrıca Yazar'ı bulmak için kampanya oluşturması çağrısı yaptı.

Yazar'ın akibeti konusunda bilgi sahibi olanlar Yakup Baran Yazar'a +90 532 240 68 81 (Türkçe ve Kürtçe), Nil Delahaye'ye +90 554 471 48 92 (İngilizce ve Fransızca) telefon numaralarından ulaşabilir.

(HA)

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