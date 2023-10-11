Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, Feriköy'deki Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kilise ortasındaki katafalka konulan naaş etrafında, tören boyunca İncil ve dualar okundu. Töreni Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

Törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilen Çıtak son olarak Depo'da Temmuz 2022'de "islomania" isimli sergi açmıştı.

Medyascope’un kurucuları arasında yer alan Çıtak, 1962'de Malatya’da dünyaya geldi.

İstanbul'da yaşayan ve üreten sanatçı, Saint Michel Lisesi'ndeki orta öğreniminin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 1985'ten beri fotoğraf sanatının değişik alanlarında kent yaşamı, portre ve çevre gibi konularda işler üretti.

Fotoğraf: @reddseyirdefter

Çeşitli basın kuruluşları için bağımsız olarak fotoröportajlar ve editoryal çalışmalar gerçekleştirdi. Pek çok grup sergisinde yer aldı. Bunlardan bazıları: Paylaşılan Kutsal Mekânlar (Depo, 2019); İnsan İnsanı Çekermiş (İstanbul Modern, 2016); Üç Şehir Bir Kahve: Kahire, İstanbul, Viyana (Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2015); İmalat Hatası (9. İstanbul Bienali, Hafriyat Grubu ile, 2005); Musulmans au Caire, à Téhéran, Istanbul, Paris, Dakar (Parc de la Villette, Pavillon Paul Delouvrier, Paris, 2004); Rıhtımlar Arasında (Las Palmas, Rotterdam, 2002); Méditerranéennes (L'Atelier de Visu, Marsilya, 1999); Admissions of Identity (City Museum ve Mappin Art Gallery, Sheffield, 1998) ve İstanbul: İnançların buluştuğu yer (Milli Reasürans Sanat Galerisi, 1996).

Fotoröportajları, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli dergi, gazete ve kitaplarda yayımlandı.

Çıtak, 1994’te “Madenciler” ve 1996’da “Kilyos” panoramaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Yazar Şebnem İşigüzel ile evli olan Çıtak iki çocuk babasıydı. (AÖ)