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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Nisan 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2025 00:00
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Foto Muhabiri Ali Öz’den yeni sergi: Fotoğrafın Dansı

Üsküdar Belediyesi desteğiyle hazırlanan  "Fotoğrafın Dansı / Dansın  Fotoğrafı" sergisi  15 Nisan saat 19.00 da  Üsküdar Belediyesi' ne ait  Sahil  Galeri Nevmekan   açılacak ve  14 Mayıs 2025'e kadar fotoğraf  ve dans severlerin izlenimlerine ve eleştirilerine açık olacaktır.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Foto Muhabiri Ali Öz’den yeni sergi: Fotoğrafın Dansı

Foto Muhabiri Ali Öz'ün 1983 yılından bu yana yerli ve yabancı dans topluluklarının performans görüntülerinin yer aldığı zengin arşivinden yaklaşık 60 adet fotoğraf "Fotoğrafın Dansı / Dansın Fotoğrafı" başlığı  altında Üsküdar Belediyesi tarafından  Nevmekan Sahil Galeri’de 15 Nisan 14 Mayıs  2025 tarihleri arasında sergilenecektir.

Sergide, Moskova Klasik Devlet Balesi, Bejart Ballet Laussanne, Bolşoy Tiyatrosu Bale Grubu, Moskova Klasik Balesi, St. Petersburg Bale Topluluğu, Çin Ulusal Devlet Balesi, Kiev Balesi gibi yaklaşık 50 ülkenin bale gruplarından seçilen örneklerin yanısıra İstanbul Devlet Opera  Balesi ve modern dans toplulukları  Zeynep Tanbay ve Beyhan Murphy’den de örnekler  yer almaktadır.

Türkiye’deki sahne sanatları içerisinde belki de görsel zenginliği en fazla olan dansa dair az sayıda görsel belge bulunduğunu söyleyen Ali Öz şu konuya dikakt çekiyor:

“Ben aslında  haber fotoğrafı çeken bir foto muhabiriyim. Hayatımı çeşitli gazetelere, dergilere, dış basına fotoğraf çekerek geçirdim. Bu kariyerimin yanında sanıyorum çok az bilinen bir özelliğim vardır, o da İstanbul’a gelen dünyanın en ünlü yerli, yabancı bale ve modern dans gruplarını fotoğraflamaktır.  Bunu yapmamın nedeni, hem Türkiye'de dansın gelişimini saptamak hem de mesleğimin özelliğinden gelen sert yanımı törpülemektir.

Bir yanda  sıcak olayları, haberleri takip ederken diğer yanda estetik yanı ağır basan dans, bale fotoğrafı çekmek  ruhumu daima  dinlendiren bir uğraş oldu.”

Dans ve bale fotoğrafı çekmenin basın fotoğrafına bakış açısını değiştirdiğini,  geliştirdiği söyleyen Ali Öz, duygularını şöyle  anlattı. "yaptığım işi  önemsiyorum. Başlangıçta  sadece keyif aldığım için çektiğim bale  fotoğrafları zaman içinde amaç haline dönüştü.  Böylece son 30 yılın modern dans ve bale fotoğrafları arşivi ortaya çıktı.

Sergiyi hazırlarken çok zorlandığımızı söylemeliyim. Çünkü yaklaşık 40-50 bin kare arasından bu sergi için sadece 60 adedini  seçmek itiraf etmeliyim ki çok zor oldu.

Umarım bu fotoğraflar gelecekte  bir kitap içinde toplanır ve Türkiye’nin kültür tarihine önemli bir katkıda bulunur.”

Üsküdar Belediyesi desteğiyle hazırlanan  "Fotoğrafın Dansı / Dansın  Fotoğrafı" sergisi  15 Nisan saat 19.00 da  Üsküdar Belediyesi' ne ait  Sahil  Galeri Nevmekan   açılacak ve  14 Mayıs 2025  tarihine kadar fotoğraf  ve dans severlerin izlenimlerine ve eleştirilerine açık olacaktır.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ali Öz fotoğraf sergisi
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