Foto Muhabiri Ali Öz’den yeni sergi: Fotoğrafın Dansı

Foto Muhabiri Ali Öz'ün 1983 yılından bu yana yerli ve yabancı dans topluluklarının performans görüntülerinin yer aldığı zengin arşivinden yaklaşık 60 adet fotoğraf "Fotoğrafın Dansı / Dansın Fotoğrafı" başlığı altında Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil Galeri’de 15 Nisan 14 Mayıs 2025 tarihleri arasında sergilenecektir.

Sergide, Moskova Klasik Devlet Balesi, Bejart Ballet Laussanne, Bolşoy Tiyatrosu Bale Grubu, Moskova Klasik Balesi, St. Petersburg Bale Topluluğu, Çin Ulusal Devlet Balesi, Kiev Balesi gibi yaklaşık 50 ülkenin bale gruplarından seçilen örneklerin yanısıra İstanbul Devlet Opera Balesi ve modern dans toplulukları Zeynep Tanbay ve Beyhan Murphy’den de örnekler yer almaktadır.

Türkiye’deki sahne sanatları içerisinde belki de görsel zenginliği en fazla olan dansa dair az sayıda görsel belge bulunduğunu söyleyen Ali Öz şu konuya dikakt çekiyor:

“Ben aslında haber fotoğrafı çeken bir foto muhabiriyim. Hayatımı çeşitli gazetelere, dergilere, dış basına fotoğraf çekerek geçirdim. Bu kariyerimin yanında sanıyorum çok az bilinen bir özelliğim vardır, o da İstanbul’a gelen dünyanın en ünlü yerli, yabancı bale ve modern dans gruplarını fotoğraflamaktır. Bunu yapmamın nedeni, hem Türkiye'de dansın gelişimini saptamak hem de mesleğimin özelliğinden gelen sert yanımı törpülemektir.

Bir yanda sıcak olayları, haberleri takip ederken diğer yanda estetik yanı ağır basan dans, bale fotoğrafı çekmek ruhumu daima dinlendiren bir uğraş oldu.”

Dans ve bale fotoğrafı çekmenin basın fotoğrafına bakış açısını değiştirdiğini, geliştirdiği söyleyen Ali Öz, duygularını şöyle anlattı. "yaptığım işi önemsiyorum. Başlangıçta sadece keyif aldığım için çektiğim bale fotoğrafları zaman içinde amaç haline dönüştü. Böylece son 30 yılın modern dans ve bale fotoğrafları arşivi ortaya çıktı.

Sergiyi hazırlarken çok zorlandığımızı söylemeliyim. Çünkü yaklaşık 40-50 bin kare arasından bu sergi için sadece 60 adedini seçmek itiraf etmeliyim ki çok zor oldu.

Umarım bu fotoğraflar gelecekte bir kitap içinde toplanır ve Türkiye’nin kültür tarihine önemli bir katkıda bulunur.”

Üsküdar Belediyesi desteğiyle hazırlanan "Fotoğrafın Dansı / Dansın Fotoğrafı" sergisi 15 Nisan saat 19.00 da Üsküdar Belediyesi' ne ait Sahil Galeri Nevmekan açılacak ve 14 Mayıs 2025 tarihine kadar fotoğraf ve dans severlerin izlenimlerine ve eleştirilerine açık olacaktır.

(EMK)