Fosil kapitalizmin karanlığında: Berlin’deki elektrik kesintileri ve “Vulkangruppe”

HABER
8 Ocak 2026 17:45
 8 Ocak 2026 17:58
3 dakika

Berlin’de beş gün süren elektrik kesintileri, fosil yakıt altyapısını hedef alan Vulkangruppe’nin sabotaj eylemiyle birlikte Almanya’da iklim mücadelesinin sınırları, meşruiyeti ve kamusal bedelleri üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneyinde 5 gün süren elektrik kesintilerinin ardından arızalar yavaş yavaş onarıldı ve gündelik yaşam normale dönüyor.

3 Ocak’ta Berlin’e bağlı Lichterfeld’de bir doğalgaz elektrik santralinin enerji iletim kablolarına kundaklama eylemi gerçekleştirilmişti. Eylemin sonucunda 45 bin hane ve 2 bin 200 işletmenin elektriği kesildi.

Kesintiler sırasında bazı mahallelerde toplu taşıma durakları, süpermarketler ve sağlık merkezleri geçici olarak hizmet veremezken, küçük işletmeler maddi kayıplar yaşadıklarını bildirdi. Bazı sakinler ise kesintinin özellikle yaşlılar ve bakım ihtiyacı olanlar için ciddi sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Eylemi “Volkan Grubu (Vulkangruppe)” isimli anarşist bir ekip üstlendi. 4 Ocak’ta bir açıklama yayınlayan grup Almanya halkının 2026 yılını kutladı, ayrıca “Cesur olun!” mesajı verdi:

“2026 yılı kutlu olsun. Cesur olun!

Artık zenginlere tahammül edemeyiz.

Emperyalist yaşam biçiminin sonunu getirebiliriz.

Yeryüzünün yağmalanmasını durdurabiliriz.”

Berlin polisi ve enerji tedarik şirketi yetkilileri ise eylemi “kritik altyapıya yönelik ağır bir saldırı” olarak niteledi. Almanya Ceza Kanunu’na göre bu tür eylemler, kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle terör suçu kapsamında değerlendirilebiliyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve sorumluların tespiti için özel bir birimin görevlendirildiğini açıkladı.

Etkilenen halktan özür diledi

Vulkangruppe, 2011’den beri çeşitli sabotaj eylemleri örgütlüyor. İlk kez Brandenburg bölgesinde faaliyete geçen grubu “egemenler” olarak tanımladıkları elit zengin kesimleri, fosil yakıt, sermaye ve altyapısını hedef aldığını ifade ediyor.

4 Ocak’taki açıklamadan bir gün sonra ek bir açıklama yapan grup “sıradan ve dar gelirli insanların hedefe alınmadığını” söyledi ve halktan özür diledi.

"Eylemlerimiz halka karşı değil, her gün insanları, çevreyi ve geleceği yok eden bir altyapıya yöneliktir. Enerji tedariki nötr bir teknik süreç değil, politik bir tahakküm aracıdır. Fosil yakıtlı büyük tesisleri işletenler, aktif olarak iklim yıkımını, kaynak savaşlarını ve sosyal eşitsizliği örgütlerler." diyerek asıl hedefin egemenler olduğunu ifade etti.

Vulkangruppe’nin eylemleri, Almanya’da son yıllarda yükselen iklim adaleti hareketleri içinde en radikal örneklerden biri olarak görülüyor. “Letzte Generation” gibi sivil itaatsizlik eylemleriyle bilinen gruplardan farklı olarak Vulkangruppe, doğrudan altyapıyı hedef alan sabotajları savunuyor ve bu yönüyle iklim mücadelesinde şiddet, meşruiyet ve kamusal zarar tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor.

Grup daha önce 2019-2021 yılları arasında Grünheide’de inşa edilen Tesla’nın Gigafactory fabrikasına karşı iki defa eylem gerçekleştirmişti. Mayıs 2021’de henüz inşaat halindeyken ve 5 Mart 2024’te faaliyet halindeyken.

İkinci eylemin sonucunda günde 750 elektrikli araba üreten fabrikada iş, bir hafta süreyle durdu. 12 bin işçi bölgeden geçici olarak tahliye edildi. Tesla yönetiminin açıklamasına göre kesintinin maliyeti “milyarlarca euro” olmuştu.

22 Mart 2022’de dönemin Federal Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Elon Musk’ın katılımıyla resmi açılış yapan Grünheide Gigafactory 2024 yılında genişleme planı ortaya koydu. Bu plana göre 8 binden az nüfuslu Grünheide civarında koruma statüsü olan bir orman arazisinden 100 hektarlık bir alan kesilecekti. Fabrika, Grünheide ve genişleme projesi aynı zamanda sulak alan koruma statüsünde olan iki gölün arasında bulunuyor.

20 Şubat 2024’te ise “Grünheide Vatandaş İnisiyatifi”nin kampanyasıyla birlikte sakinlerin yüksek katılımıyla bir halk referandumu yapıldı. Genişleme planına çoğunlukla hayır oyu verilen referandumun herhangi bir bağlayıcılığı veya yaptırım gücü yoktu.

(HA)

