TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.10.2026 15:28 12 Cotmeh 2026 15:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.10.2026 15:40 12 Cotmeh 2026 15:40
Xwendin Xwendin:  5 xulek

Foruma MERIyê ya 2026an: Tuncer Bakirhan û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê ne

Foruma MERIyê ya 2026an dê 2 rojan bidome. Di forumê de rewşa ewlehiyê ya herêmê, pirsgirêka Kurdan, paşeroja Îraqê û pêvajoya siyasî ya di navbera Rojavayê û Sûriyeyê de dê bi berfirehî bên gotûbêjkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Foruma MERIyê ya 2026an: Tuncer Bakirhan û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê ne
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Foruma MERIyê her sal ji aliyê Enstîtuya Lêkolînan a Rojhilata Navîn (MERI - Middle East Research Institute) ve tê lidarxistin û wekî yek ji lûtkeyên herî girîng ên hizrî û dîplomasiyê yên herêmê tê qebûlkirin.

Foruma MERIyê lîderên siyasî yên asta bilind û dîplomatên ji Herêma Kurdistanê, Îraq, Rojavayê, Tirkiye û qada navneteweyî tîne cem hev. Forum wê du rojan dewam bike.

Beşdarên forumê

Li gorî nûçeya Rûdawê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîrê berê yê Îraqê Mihemed Şiya Sûdanî, Serokê YNKyê Bafil Talebanî, Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî, Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan, Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mezlûm Ebdî û ji Komîteya Têkiliyên Derve ya Meclisa Gel a Sûriyeyê Îlham Ehmed di nav beşdaran de ne.

Her wiha gelek balyoz, akademîsyen, pisporên stratejiyê û rojnamegeran dê çalakiyênforumê bişopînin.

Roja yekem a forumê

Panela yekem îro ye û dê li ser paşeroja Sûriyeyê be.

Di vê panelê de Îlham Ehmed û Şêwirmendê Bilind ê Wezîrê Karên Derve yê Sûriyeyê Necîb Xedban dê nêrîna xwe ya li ser Sûriyeya nû bînin zimên.

Di rûniştina duyem de Serokê YNKyê Bafil Talebanî dê di panela bi navê "Avakirina Kurdistaneke Bihêztir: Yekîtî, Ewlehî û Hevkariyên Herêmî" de biaxive.

Piştî rûniştinên bi beşdariya balyozên navneteweyî, Serokwezîrê berê yê Îraqê Mihemed Şiya Sûdanî dê di panela li ser "Birêvebirina Îraqê: Hêz, Lihevkirin û Dersên Dewletbûnê" de cîh bigire.

Roja yekem dê bi gotara Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi dawî bibe.

Roja duyem a forumê

Roja Sêşemê (13ê Cotmeha 2026an) bala forumê dê li ser rewşa ewlehiyê û pêvajoyên lihevkirina herêmî be.

Wezîrê Karên Navxwe yê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed û Şêwirmendê EwlehiyaNeteweyî yê Îraqê Qasim Ebudî dê hevsengiyên piştî vekişîna hêzên Koalîsyona Navneteweyî binirxînin.

Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî dê di rûniştina piştî nîvro de federalîzm û lihevkirina nû ya siyasî binirxîne.

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan dê di panela bi navê "Ji Pevçûnê Berbi Lihevkirineke Nû ya Siyasî ve: Tirkiye, Kurd û Paşeroja Herêmê" de biaxive.

Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mezlûm Ebdî jî dê di rûniştina bi navê "Kurdên Sûriyeyê û Dewleta Nû: Ji Xweseriyê Ber bi Entegrasyon û Mafên Siyasî ve" de paşeroja Rojava, mafên destûrî û diyaloga bi Şamê re binirxîne.

Bernameya Fermî ya Foruma MERIyê ya 2026an

Dîrok: 12 - 13ê Çiriya Pêşîn a 2026an

Cih: Hewlêr, Herêma Kurdistanê

Roja Yekem: Duşem, 12ê Cotmeha 2026an

08:00 | Tomarkirin

09:00 | Pêşwazî û vekirin

09:15 | Pêşkêşkirina Çarçoveyê: Rojhilata Navîn û Nîqaşa Dehsaliyê (Dr. DilawerAlaedîn, Serokê MERIyê)

09:30 | Panela 1ê: Sûriyeya Nû: Ji Parçebûnê Ber bi Dewleta Hevpar ve

Îlham Ehmed (Komîteya Têkiliyên Derve ya Meclisa Gel a Sûriyeyê)

Necîb Xedban (Şêwirmendê Bilind ê Wezîrê Karên Derve yê Sûriyeyê)

Amy Austin Holmes (Zanîngeha George Washingtonê, DYA)

Birêvebirê Panelê: Emmar Qehf (Navenda Omranê ya Lêkolînên Stratejîk, Sûriye)

10:50 | Bêhnvedana Qehweyê

11:20 | Panela 2yan: Avakirina Kurdistaneke Bihêztir: Yekîtî, Ewlehî û HevkariyênHerêmî

Axêver: Bafil Talebanî (Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê)

Birêvebirê Panelê: Serheng Hemedseîd (Pisporê Diyalog û Aştiyê)

12:10 | Panela 3yan: Li Derveyî Şer Levant: Ji Nû ve Avakirina Dewletan û GirêdanaCivakan

Seîd El Mesrî (Foruma Hizrî ya Erebî, Urdin)

Omer Şeban (Pal-Think Lêkolînên Stratejîk, Filistîn)

Mekrem Oueys (Navenda Lêkolînên Siyasetê ya Libnanê, Libnan)

Birêvebira Panelê: Zozan Eloş (Şêwirmenda Serbixwe ya Bipêşketin û Siyasetê, Sûriye)

13:10 | Bêhnvedana Nîvro

14:30 | Panela 4an: Hevpar, Ne Bexşîner: Ji Bo Îraq û Hevparên Wê yên NavneteweyîSerdemeke Nû

Niccolo Fontana (Balyozê Îtalyayê yê Îraqê)

Radu Dobre (Balyozê Romanyayê yê Îraqê)

Antti Putkonen (Balyozê Fînlandiyayê yê Îraqê)

Birêvebirê Panelê: Kamaran Palanî (Lêkolerê Bilind ê MERIyê)

16:00 | Panela 5an: Birêvebirina Îraqê: Desthilat, Lihevkirin û Dersên Dewletbûnê

Axêver: Mihemed Şiya Sûdanî (Serokwezîrê berê yê Îraqê)

Birêvebirê Panelê: Dr. Dilawer Alaedîn (Serokê MERIyê)

16:50 | Panela 6an: Birêvebirina Kurdistanê di Nav Aloziyan de: Hêza Navxweyî ûBandora Navneteweyî

Axêver: Nêçîrvan Barzanî (Serokê Herêma Kurdistanê)

Birêvebirê Panelê: Bîlal Wehab (Rektorê Zanîngeha Amerîkî ya Silêmaniyê)

17:35 | Gotarên Girtinê

17:45 | Dawiya Roja Yekem

Roja Duyem: Sêşem, 13ê Çiriya Pêşîn a 2026an

08:00 | Tomarkirin

09:00 | Destpêka Panelên Roja Duyem

09:15 | Panela 7an: Ji Parçebûnê Ber bi Entegrasyonê ve: Paşeroja Avahiya Ewlehiyê yaÎraqê ya Piştî Koalîsyonê

Qasim Ebudî (Şêwirmendê Ewlehiya Neteweyî yê Îraqê)

Rêber Ehmed (Wezîrê Karên Navxwe yê Herêma Kurdistanê)

Birêvebirê Panelê: Sed Selûm (Weqfa Mesaratê)

10:45 | Panela 8an: Stratejiya Gaza Îraqê ji bo Ewlehî, Aramî û Têkiliyên Gerdûnî

Ehmed Muftî (Alîkarê Wezîrê Çavkaniyên Xwezayî yê Herêma Kurdistanê)

Ebdula Qadî (Şirketa Crescent Petroleumê, Îmarat)

Birêvebirê Panelê: Xogir Wêrya (Lêkolerê Bilind ê MERIyê)

12:00 | Panela 9an: Dînar, Dolar û Dîsîplîn: Di Cîhaneke Aloz de Banka Navendî ya Îraqê

Emar Ehmed Xelef (Alîkarê Parêzgarê Banka Navendî ya Îraqê)

Birêvebirê Panelê: Ehmed Tabaqçalî (Lêkolerê Bilind ê Konseya Atlantîkê)

12:40 | Panela 10an: Piştî Hêzên Koalîsyonê: Îraq, Herêma Kurdistanê û Hevsengiya Nûya Herêmî

Serheng Hemedseîd (Pisporê Diyalog û Aştiyê)

Cebar Yawer (Sekreterê Giştî yê Berê yê Wezareta Pêşmergeyan)

Sebah Numan (Berdevkê Fermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar ên Îraqê)

Birêvebirê Panelê: Hêwa Osman (Rojnameger, Medyaya +964)

13:40 | Bêhnvedana Nîvro

15:00 | Panela 11an: Kurdistan li Ber Werçerxanê: Ewlehî, Federalîzm û Lihevkirina Nûya Siyasî

Axêver: Qubad Talebanî (Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê)

Birêvebirê Panelê: Ziryan Rojhilatî (Birêvebirê Navenda Lêkolînan a Rûdawê)

15:50 | Panela 12an: Ji Pevçûnê Ber bi Lihevkirineke Nû ya Siyasî ve: Tirkiye, Kurd ûPaşeroja Herêmê

Axêver: Tuncer Bakirhan (Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê)

Birêvebirê Panelê: Dr. Dilawer Alaedîn (Serokê MERIyê)

16:40 | Panela 13an: Kurdên Sûriyeyê û Dewleta Nû: Ji Xweseriyê Ber bi Entegrasyon ûMafên Siyasî ve

Axêver: Mezlûm Ebdî (Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê)

Birêvebirê Panelê: Dr. Dilawer Alaedîn (Serokê MERIyê)

17:25 | Gotarên Girtinê

17:40 | Dawiya Foruma MERIyê ya 2026an

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Herêma Kurdistanê forum
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê