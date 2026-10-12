Foruma MERIyê ya 2026an: Tuncer Bakirhan û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê ne

Foruma MERIyê her sal ji aliyê Enstîtuya Lêkolînan a Rojhilata Navîn (MERI - Middle East Research Institute) ve tê lidarxistin û wekî yek ji lûtkeyên herî girîng ên hizrî û dîplomasiyê yên herêmê tê qebûlkirin.
Foruma MERIyê lîderên siyasî yên asta bilind û dîplomatên ji Herêma Kurdistanê, Îraq, Rojavayê, Tirkiye û qada navneteweyî tîne cem hev. Forum wê du rojan dewam bike.
Beşdarên forumê
Li gorî nûçeya Rûdawê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîrê berê yê Îraqê Mihemed Şiya Sûdanî, Serokê YNKyê Bafil Talebanî, Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî, Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan, Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mezlûm Ebdî û ji Komîteya Têkiliyên Derve ya Meclisa Gel a Sûriyeyê Îlham Ehmed di nav beşdaran de ne.
Her wiha gelek balyoz, akademîsyen, pisporên stratejiyê û rojnamegeran dê çalakiyênforumê bişopînin.
Roja yekem a forumê
Panela yekem îro ye û dê li ser paşeroja Sûriyeyê be.
Di vê panelê de Îlham Ehmed û Şêwirmendê Bilind ê Wezîrê Karên Derve yê Sûriyeyê Necîb Xedban dê nêrîna xwe ya li ser Sûriyeya nû bînin zimên.
Di rûniştina duyem de Serokê YNKyê Bafil Talebanî dê di panela bi navê "Avakirina Kurdistaneke Bihêztir: Yekîtî, Ewlehî û Hevkariyên Herêmî" de biaxive.
Piştî rûniştinên bi beşdariya balyozên navneteweyî, Serokwezîrê berê yê Îraqê Mihemed Şiya Sûdanî dê di panela li ser "Birêvebirina Îraqê: Hêz, Lihevkirin û Dersên Dewletbûnê" de cîh bigire.
Roja yekem dê bi gotara Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi dawî bibe.
Roja duyem a forumê
Roja Sêşemê (13ê Cotmeha 2026an) bala forumê dê li ser rewşa ewlehiyê û pêvajoyên lihevkirina herêmî be.
Wezîrê Karên Navxwe yê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed û Şêwirmendê EwlehiyaNeteweyî yê Îraqê Qasim Ebudî dê hevsengiyên piştî vekişîna hêzên Koalîsyona Navneteweyî binirxînin.
Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî dê di rûniştina piştî nîvro de federalîzm û lihevkirina nû ya siyasî binirxîne.
Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan dê di panela bi navê "Ji Pevçûnê Berbi Lihevkirineke Nû ya Siyasî ve: Tirkiye, Kurd û Paşeroja Herêmê" de biaxive.
Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mezlûm Ebdî jî dê di rûniştina bi navê "Kurdên Sûriyeyê û Dewleta Nû: Ji Xweseriyê Ber bi Entegrasyon û Mafên Siyasî ve" de paşeroja Rojava, mafên destûrî û diyaloga bi Şamê re binirxîne.
Bernameya Fermî ya Foruma MERIyê ya 2026an
Dîrok: 12 - 13ê Çiriya Pêşîn a 2026an
Cih: Hewlêr, Herêma Kurdistanê
Roja Yekem: Duşem, 12ê Cotmeha 2026an
08:00 | Tomarkirin
09:00 | Pêşwazî û vekirin
09:15 | Pêşkêşkirina Çarçoveyê: Rojhilata Navîn û Nîqaşa Dehsaliyê (Dr. DilawerAlaedîn, Serokê MERIyê)
09:30 | Panela 1ê: Sûriyeya Nû: Ji Parçebûnê Ber bi Dewleta Hevpar ve
Îlham Ehmed (Komîteya Têkiliyên Derve ya Meclisa Gel a Sûriyeyê)
Necîb Xedban (Şêwirmendê Bilind ê Wezîrê Karên Derve yê Sûriyeyê)
Amy Austin Holmes (Zanîngeha George Washingtonê, DYA)
Birêvebirê Panelê: Emmar Qehf (Navenda Omranê ya Lêkolînên Stratejîk, Sûriye)
10:50 | Bêhnvedana Qehweyê
11:20 | Panela 2yan: Avakirina Kurdistaneke Bihêztir: Yekîtî, Ewlehî û HevkariyênHerêmî
Axêver: Bafil Talebanî (Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê)
Birêvebirê Panelê: Serheng Hemedseîd (Pisporê Diyalog û Aştiyê)
12:10 | Panela 3yan: Li Derveyî Şer Levant: Ji Nû ve Avakirina Dewletan û GirêdanaCivakan
Seîd El Mesrî (Foruma Hizrî ya Erebî, Urdin)
Omer Şeban (Pal-Think Lêkolînên Stratejîk, Filistîn)
Mekrem Oueys (Navenda Lêkolînên Siyasetê ya Libnanê, Libnan)
Birêvebira Panelê: Zozan Eloş (Şêwirmenda Serbixwe ya Bipêşketin û Siyasetê, Sûriye)
13:10 | Bêhnvedana Nîvro
14:30 | Panela 4an: Hevpar, Ne Bexşîner: Ji Bo Îraq û Hevparên Wê yên NavneteweyîSerdemeke Nû
Niccolo Fontana (Balyozê Îtalyayê yê Îraqê)
Radu Dobre (Balyozê Romanyayê yê Îraqê)
Antti Putkonen (Balyozê Fînlandiyayê yê Îraqê)
Birêvebirê Panelê: Kamaran Palanî (Lêkolerê Bilind ê MERIyê)
16:00 | Panela 5an: Birêvebirina Îraqê: Desthilat, Lihevkirin û Dersên Dewletbûnê
Axêver: Mihemed Şiya Sûdanî (Serokwezîrê berê yê Îraqê)
Birêvebirê Panelê: Dr. Dilawer Alaedîn (Serokê MERIyê)
16:50 | Panela 6an: Birêvebirina Kurdistanê di Nav Aloziyan de: Hêza Navxweyî ûBandora Navneteweyî
Axêver: Nêçîrvan Barzanî (Serokê Herêma Kurdistanê)
Birêvebirê Panelê: Bîlal Wehab (Rektorê Zanîngeha Amerîkî ya Silêmaniyê)
17:35 | Gotarên Girtinê
17:45 | Dawiya Roja Yekem
Roja Duyem: Sêşem, 13ê Çiriya Pêşîn a 2026an
08:00 | Tomarkirin
09:00 | Destpêka Panelên Roja Duyem
09:15 | Panela 7an: Ji Parçebûnê Ber bi Entegrasyonê ve: Paşeroja Avahiya Ewlehiyê yaÎraqê ya Piştî Koalîsyonê
Qasim Ebudî (Şêwirmendê Ewlehiya Neteweyî yê Îraqê)
Rêber Ehmed (Wezîrê Karên Navxwe yê Herêma Kurdistanê)
Birêvebirê Panelê: Sed Selûm (Weqfa Mesaratê)
10:45 | Panela 8an: Stratejiya Gaza Îraqê ji bo Ewlehî, Aramî û Têkiliyên Gerdûnî
Ehmed Muftî (Alîkarê Wezîrê Çavkaniyên Xwezayî yê Herêma Kurdistanê)
Ebdula Qadî (Şirketa Crescent Petroleumê, Îmarat)
Birêvebirê Panelê: Xogir Wêrya (Lêkolerê Bilind ê MERIyê)
12:00 | Panela 9an: Dînar, Dolar û Dîsîplîn: Di Cîhaneke Aloz de Banka Navendî ya Îraqê
Emar Ehmed Xelef (Alîkarê Parêzgarê Banka Navendî ya Îraqê)
Birêvebirê Panelê: Ehmed Tabaqçalî (Lêkolerê Bilind ê Konseya Atlantîkê)
12:40 | Panela 10an: Piştî Hêzên Koalîsyonê: Îraq, Herêma Kurdistanê û Hevsengiya Nûya Herêmî
Serheng Hemedseîd (Pisporê Diyalog û Aştiyê)
Cebar Yawer (Sekreterê Giştî yê Berê yê Wezareta Pêşmergeyan)
Sebah Numan (Berdevkê Fermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar ên Îraqê)
Birêvebirê Panelê: Hêwa Osman (Rojnameger, Medyaya +964)
13:40 | Bêhnvedana Nîvro
15:00 | Panela 11an: Kurdistan li Ber Werçerxanê: Ewlehî, Federalîzm û Lihevkirina Nûya Siyasî
Axêver: Qubad Talebanî (Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê)
Birêvebirê Panelê: Ziryan Rojhilatî (Birêvebirê Navenda Lêkolînan a Rûdawê)
15:50 | Panela 12an: Ji Pevçûnê Ber bi Lihevkirineke Nû ya Siyasî ve: Tirkiye, Kurd ûPaşeroja Herêmê
Axêver: Tuncer Bakirhan (Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê)
Birêvebirê Panelê: Dr. Dilawer Alaedîn (Serokê MERIyê)
16:40 | Panela 13an: Kurdên Sûriyeyê û Dewleta Nû: Ji Xweseriyê Ber bi Entegrasyon ûMafên Siyasî ve
Axêver: Mezlûm Ebdî (Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê)
Birêvebirê Panelê: Dr. Dilawer Alaedîn (Serokê MERIyê)
17:25 | Gotarên Girtinê
17:40 | Dawiya Foruma MERIyê ya 2026an
(AY)