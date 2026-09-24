ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.09.2026 12:16 24 Eylül 2026 12:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.09.2026 12:29 24 Eylül 2026 12:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Fonlarda TEFAS öncesi dönem: Pay sahiplerinin bilgileri savcılıkta

MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım fonlarının TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fonlarda TEFAS öncesi dönem: Pay sahiplerinin bilgileri savcılıkta
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), temerrüte düşen ve tasfiye kararı alınan fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketleri inceledi. 2 analiz raporu hazırlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ayrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.

Söz konusu sonlar serbest fon olarak kurulmuştu. Sadece portföy yönetim şirketlerinin kendi müşterilerine açıktı.

SPK’nın 6 Ağustos 2025’te bir hüküm değişikliğine gitti. Fonlar 12 Ağustos 2025’te TEFAS’ta işlem görmeye başladı. Böylelikle fonlara şirketlerin kendi müşterileri dışındaki küçük yatırımcıların girişinin de önü açıldı.

Suni getiriden tasfiyeye: 10 soruda fon soruşturması
Suni getiriden tasfiyeye: 10 soruda fon soruşturması
21 Eylül 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
fon Tera Pusula Pusula Portföy
ilgili haberler
Fon soruşturmasında 14 kişi tutuklandı
Bugün 07:50
/haber/fon-sorusturmasinda-14-kisi-tutuklandi-323724
Fon vurgununda 11 kişinin mal varlığına el konuldu
23 Eylül 2026
/haber/fon-vurgununda-11-kisinin-mal-varligina-el-konuldu-323717
SPK’ye göre tasfiye edilen 131 fonda 455 bin kişi varmış
23 Eylül 2026
/haber/spkye-gore-tasfiye-edilen-131-fonda-455-bin-kisi-varmis-323701
Ahmet Şık’tan Mehmet Şimşek'e: Fon krizinde siyasi ve bürokratik bağlantılar araştırılıyor mu?
22 Eylül 2026
/haber/ahmet-siktan-mehmet-simsek-e-fon-krizinde-siyasi-ve-burokratik-baglantilar-arastiriliyor-mu-323658
Suni getiriden tasfiyeye: 10 soruda fon soruşturması
21 Eylül 2026
/haber/suni-getiriden-tasfiyeye-10-soruda-fon-sorusturmasi-323642
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Fon soruşturmasında 14 kişi tutuklandı
Bugün 07:50
/haber/fon-sorusturmasinda-14-kisi-tutuklandi-323724
Fon vurgununda 11 kişinin mal varlığına el konuldu
23 Eylül 2026
/haber/fon-vurgununda-11-kisinin-mal-varligina-el-konuldu-323717
SPK’ye göre tasfiye edilen 131 fonda 455 bin kişi varmış
23 Eylül 2026
/haber/spkye-gore-tasfiye-edilen-131-fonda-455-bin-kisi-varmis-323701
Ahmet Şık’tan Mehmet Şimşek'e: Fon krizinde siyasi ve bürokratik bağlantılar araştırılıyor mu?
22 Eylül 2026
/haber/ahmet-siktan-mehmet-simsek-e-fon-krizinde-siyasi-ve-burokratik-baglantilar-arastiriliyor-mu-323658
Suni getiriden tasfiyeye: 10 soruda fon soruşturması
21 Eylül 2026
/haber/suni-getiriden-tasfiyeye-10-soruda-fon-sorusturmasi-323642
Sayfa Başına Git