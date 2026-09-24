Fonlarda TEFAS öncesi dönem: Pay sahiplerinin bilgileri savcılıkta

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), temerrüte düşen ve tasfiye kararı alınan fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketleri inceledi. 2 analiz raporu hazırlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ayrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.

Söz konusu sonlar serbest fon olarak kurulmuştu. Sadece portföy yönetim şirketlerinin kendi müşterilerine açıktı.

SPK’nın 6 Ağustos 2025’te bir hüküm değişikliğine gitti. Fonlar 12 Ağustos 2025’te TEFAS’ta işlem görmeye başladı. Böylelikle fonlara şirketlerin kendi müşterileri dışındaki küçük yatırımcıların girişinin de önü açıldı.

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(HA)