ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.10.2026 15:28 24 Ekim 2026 15:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.10.2026 16:08 24 Ekim 2026 16:08
Okuma Okuma:  3 dakika

"Foncular içeri, gazeteciler dışarı”: Kadıköy'de binlerce kişi sansüre karşı yürüdü

Katılımın yoğun olduğu eylemde, “Foncular içeri, gazeteciler dışarı”, “Gazeteciler tutsak, foncular özgür”, “İsmail Arı onurumuzdur, İsmail çıkacak yine yazacak” ve “Murat Ağırel’e özgürlük” sloganları atıldı.

Evrim Kepenek

Elanur Birinci

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Elanur Birinci

Elanur Birinci

Görseli Büyüt
"Foncular içeri, gazeteciler dışarı”: Kadıköy'de binlerce kişi sansüre karşı yürüdü
Fotoğraflar: Elanur Birinci/ Cansu Acar/ Evrim Kepenek
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar, medya kuruluşlarına kayyum atamaları ve haber siteleriyle sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerine karşı basın meslek örgütlerinin ortak çağrısıyla birçok kentte eylemler düzenlendi.

İstanbul’da binlerce kişi, saat 12.00’de Kadıköy’deki Boğa Heykeli önünde toplandı. “Sansüre hayır, habere özgürlük” diyen gazeteciler, tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılmasını, kayyum uygulamalarının sona ermesini ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların durdurulmasını istedi.

Katılımın yoğun olduğu eylemde, “Foncular içeri, gazeteciler dışarı”, “Gazeteciler tutsak, foncular özgür”, “İsmail Arı onurumuzdur, İsmail çıkacak yine yazacak” ve “Murat Ağırel’e özgürlük” sloganları atıldı.

Boğa Heykeli önünde toplanan kalabalık, buradan İskele Meydanı’na yürüdü. Eylemde gazeteciliğe yönelik baskılara karşı halkın haber alma hakkını savunmaya devam edecekleri vurgulandı.

“Gazetecilik halkın yanında olmaktır”

İskele Meydanı’nda yapılan basın açıklamasını Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş okudu. Açıklamada, “Türkiye’de gazetecilik, iktidarların, siyasilerin ya da sermayenin değil halkın yanında olmaktır” denildi.

Gazetecilerin haber yaptıkları için gözaltına alındığı, tutuklandığı veya ev hapsine mahkûm edildiği belirtilen açıklamada, medya kuruluşlarına yönelik kayyum uygulamaları, haber sitelerine ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleri ile gazetecilerin çalışma koşulları eleştirildi.

Açıklamada, gazetecilerin kamu kaynaklarının nasıl harcandığını araştırdıkları, yolsuzluk iddialarını haberleştirdikleri, işçilerin direnişini, kadınların hak arayışını, LGBTİ+’ların mücadelesini ve gençlerin itirazlarını duyurdukları için hedef alındıkları ifade edildi.

Gazeteciliğin siyasi iktidarın veya sermayenin çıkarlarını savunmak değil, halkın bilmesi gerekenleri ortaya çıkarmak olduğu vurgulanan açıklamada, “Gazeteci, halkın bilmesi gerekeni açığa çıkarmakla yükümlüdür; iktidarın bilinmesini istemediğini gizlemekle değil” denildi.

“Susturulan sizin hakkınızdır”

Basın açıklamasında, gazetecilere yönelik baskıların yalnızca basın emekçilerini değil, toplumun haber alma hakkını da hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sansür, otosansür, kapatmalar, tutuklamalar sadece gazetecilerin sorunu değildir. Bu, toplumun en temel demokratik haklarının engellenmesi ve haber alma haklarına vurulan bir darbedir.”

Son iki yılda Flash Haber TV, Ekotürk TV, Habertürk grubu, TELE1 ve Halk TV’ye kayyum atandığı belirtilen açıklamada, JINNEWS, Mezopotamya Haber Ajansı ve Kaos GL’nin haber sitelerine getirilen erişim engellerine de dikkat çekildi. T24’ün yanı sıra Kısa Dalga, SolHaber, Yeni Yaşam gazetesi ve bianet gibi haber kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına yönelik engellemeler de gündeme getirildi.

Gazete Duvar ve TELE2 gibi yayın organlarıyla çok sayıda yerel gazete, internet sitesi ve televizyon kanalının yayın hayatını sonlandırmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, kamu reklam ve ilanlarının adil dağıtılması çağrısı yapıldı.

“Dayanışmayı büyütün”

Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik baskılar karşısında sessiz kalınmaması ve mesleki dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yaptı. Açıklamada, gazeteciliğin yalnızca kişinin kendi başına gelen baskıya karşı çıkmak değil, farklı düşüncelerden gazetecilerin de haber yapma hakkını savunmak anlamına geldiği vurgulandı.

Basın özgürlüğünün toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, şu talepler sıralandı:

  • Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın.
  • Haber üzerindeki yargı baskısı sona ersin.
  • Medyada kayyum uygulamalarına son verilsin.
  • Hukuksuz erişim engelleri kaldırılsın.
  • Kamu reklam ve ilanları adil ve eşit dağıtılsın.
  • Basın özgürlüğünü ortadan kaldıran uygulamalardan vazgeçilsin.

Eyleme DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katılarak destek verdi.

Açıklama, “Özgür basın yoksa özgür toplum yoktur” mesajıyla sona erdi.

Eylem çağrısını Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Haber-Sen ve Çağdaş Gazeteciler Derneği yaptı.

(EMK/EB)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü Murat Ağırel ismail arı düşünce özgürlüğü
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

Devamını Göster
Elanur Birinci
Elanur Birinci
tüm yazıları
bianet sosyal medya editörü (Mart 2026). 16-19 Aralık 2025 bianet Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcısı. Ocak 2026 bianet stajyeri. İzmir'de yerel medyada çalıştı. Ege Üniversitesi TV'de...

bianet sosyal medya editörü (Mart 2026). 16-19 Aralık 2025 bianet Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcısı. Ocak 2026 bianet stajyeri. İzmir'de yerel medyada çalıştı. Ege Üniversitesi TV'de program koordinatörlüğü yaptı (2023-2025). Haftalık yayınlanan Sportal adlı spor programının kamera, reji ve kurgu sorumluluğunu üstlendi. Sunuculuk deneyimi edindi. Ege Ajans'ta muhabirlik yaptı (2021-2022). Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2025).

Devamını Göster
ilgili haberler
Van’da gazetecilerden basın özgürlüğü çağrısı: “Artık yeter, nefes alamıyoruz!”
Bugün 17:40
/haber/vanda-gazetecilerden-basin-ozgurlugu-cagrisi-artik-yeter-nefes-alamiyoruz-324768
Özel'den fon soruşturması tepkisi: O lanet listeyi kendileri açıklasınlar
13 Ekim 2026
/haber/ozel-den-fon-sorusturmasi-tepkisi-o-lanet-listeyi-kendileri-aciklasinlar-324374
Fon soruşturmasında belge paylaşanlara soruşturma
12 Ekim 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-belge-paylasanlara-sorusturma-324323
Gürlek: Fon soruşturmasında yurt dışındaki paraların iadesi için süreç başlatıldı
6 Ekim 2026
/haber/gurlek-fon-sorusturmasinda-yurt-disindaki-paralarin-iadesi-icin-surec-baslatildi-324153
Özgür Özel, fon soruşturmasında adı geçenleri açıkladı
6 Ekim 2026
/haber/ozgur-ozel-fon-sorusturmasinda-adi-gecenleri-acikladi-324148
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Van’da gazetecilerden basın özgürlüğü çağrısı: “Artık yeter, nefes alamıyoruz!”
Bugün 17:40
/haber/vanda-gazetecilerden-basin-ozgurlugu-cagrisi-artik-yeter-nefes-alamiyoruz-324768
Özel'den fon soruşturması tepkisi: O lanet listeyi kendileri açıklasınlar
13 Ekim 2026
/haber/ozel-den-fon-sorusturmasi-tepkisi-o-lanet-listeyi-kendileri-aciklasinlar-324374
Fon soruşturmasında belge paylaşanlara soruşturma
12 Ekim 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-belge-paylasanlara-sorusturma-324323
Gürlek: Fon soruşturmasında yurt dışındaki paraların iadesi için süreç başlatıldı
6 Ekim 2026
/haber/gurlek-fon-sorusturmasinda-yurt-disindaki-paralarin-iadesi-icin-surec-baslatildi-324153
Özgür Özel, fon soruşturmasında adı geçenleri açıkladı
6 Ekim 2026
/haber/ozgur-ozel-fon-sorusturmasinda-adi-gecenleri-acikladi-324148
diğer yazıları
Popüler kültürü feminist mercekle ifşalayan bir "Aylak": Damla
Bugün 00:00
Popüler kültürü feminist mercekle ifşalayan bir "Aylak": Damla
Sincan Kadın Hapishanesi’nde "iyi halli olmama" maskesi
22 Ekim 2026
Sincan Kadın Hapishanesi’nde "iyi halli olmama" maskesi
Ekofeminist mücadele neden iklim krizinin merkezinde olmalı?
21 Ekim 2026
Ekofeminist mücadele neden iklim krizinin merkezinde olmalı?
“İktidarın Cinsiyeti ve Ak Kadınlar” kitabının yazarı Tan: AKP kadınların siyasi gücünü tanıyor, haklarını sınırlıyor
19 Ekim 2026
“İktidarın Cinsiyeti ve Ak Kadınlar” kitabının yazarı Tan: AKP kadınların siyasi gücünü tanıyor, haklarını sınırlıyor
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ev hapsindeki Hülya Gerçek tedaviye ulaşamıyor
19 Ekim 2026
Ev hapsindeki Hülya Gerçek tedaviye ulaşamıyor
Sayfa Başına Git