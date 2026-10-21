Fon yolsuzluğunda yeni gözaltı dalgası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasını genişletti. 31 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü savcılığın talimatıyla 31 şüpheliden 26’sını gözaltına aldı.

Polis, Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu beş kişiyi arıyor. Nusret Altınbaş’ın kardeşi ve holding yetkilisi İnan Altınbaş’ı ise gözaltına alınan isimler arasında.

Anadolu Ajansı (AA) ayrıca Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıklarının dondurulduğunu bildirdi.

Altınbaş, Atlas Portföy’ün sahibi ve Alnus Yatırım’ın yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyor. Atlas Portföy'ün 16 fonu tasfiye masasında. Altınbaş 4 ay önce de Işıklar Enerji (IEYHO) hisseleri nedeniyle ceza yemişti.

Ağustos 2025'te 12 TL bandında IEYHO hisseleri, 15 Eylül 2026'da 230 TL seviyesine kadar tırmandırıldı. Şirketin piyasa değeri 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye yükseltildi. Ancak şirket 520 milyon TL net zarar açıklmaıştı.

Operasyon kapsamında finans ve portföy yönetimi alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirketin yönetici ve çalışanını gözaltına aldı. İsimler şöyle:

Ayrıca Pirnus Yapı Gayrimenkul AŞ Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, yöneticiler Osman Uçar ve Canan Özdemir ve bankaların portföy birimlerinde çalışan Ümit Yılmaz, Yasemin Yılmaz ile Burak Poyraz gözaltına alınan diğer isimler.

400 binden fazla madur

Fon yolsuzluğu SPK'nin bazı fonların işlem hacmi düşük hisselerde aşırı yoğunlaşmasını önleyen yeni sınırlamalar getirmesiyle ortaya çıktı.

15 Eylül'de Pusula Portföy, yatırımcılara yapması gereken ödemelerde temerrüde düştü. Bir gün sonra Tera Portföy de iki fonunda benzer ödeme sorunları yaşandığını duyurdu. Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşandı. 17 Eylül'de de SPK, yedi portföy şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Karardan 455 bin 758 yatırımcı etkilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine soruşturma açtı. Bu kapsamda çok sayıda şirket yöneticisi ve piyasa aktörü gözaltı alındı, tutuklandı veya mal varlığına tedbir konuldu.