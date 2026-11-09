Fon vurgununda iki tutuklama daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 7 Kasım’da gözaltına alınan Erişen ve Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.

Dün de (8 Kasım) BDDK daire başkanlarından Bilal Soylu da tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

400 binden fazla madur

Fon yolsuzluğu SPK'nin bazı fonların işlem hacmi düşük hisselerde aşırı yoğunlaşmasını önleyen yeni sınırlamalar getirmesiyle ortaya çıktı.

15 Eylül'de Pusula Portföy, yatırımcılara yapması gereken ödemelerde temerrüde düştü. Bir gün sonra Tera Portföy de iki fonunda benzer ödeme sorunları yaşandığını duyurdu. Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşandı. 17 Eylül'de de SPK, yedi portföy şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Karardan 455 bin 758 yatırımcı etkilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine soruşturma açtı. Bu kapsamda çok sayıda şirket yöneticisi ve piyasa aktörü gözaltı alındı, tutuklandı veya mal varlığına tedbir konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 3 Kasım'da yaptığı bir açıklamaya göre soruşturmada 433 şüpheli var. 112 kişi tutuklanırken 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 38 kişi ise firari ve haklarında yakalama kararı bulunuyor.