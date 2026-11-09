ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 11:38 9 Kasım 2026 11:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 11:44 9 Kasım 2026 11:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon vurgununda iki tutuklama daha

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon vurgununda iki tutuklama daha
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 7 Kasım’da gözaltına alınan Erişen ve Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.

Dün de (8 Kasım) BDDK daire başkanlarından Bilal Soylu da tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?
Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?
7 Kasım 2026

400 binden fazla madur

Fon yolsuzluğu SPK'nin bazı fonların işlem hacmi düşük hisselerde aşırı yoğunlaşmasını önleyen yeni sınırlamalar getirmesiyle ortaya çıktı.

15 Eylül'de Pusula Portföy, yatırımcılara yapması gereken ödemelerde temerrüde düştü. Bir gün sonra Tera Portföy de iki fonunda benzer ödeme sorunları yaşandığını duyurdu. Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşandı. 17 Eylül'de de SPK, yedi portföy şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Karardan 455 bin 758 yatırımcı etkilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine soruşturma açtı. Bu kapsamda çok sayıda şirket yöneticisi ve piyasa aktörü gözaltı alındı, tutuklandı veya mal varlığına tedbir konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 3 Kasım'da yaptığı bir açıklamaya göre soruşturmada 433 şüpheli var. 112 kişi tutuklanırken 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 38 kişi ise firari ve haklarında yakalama kararı bulunuyor.

Akın Gürlek fon yolsuzluğu için “devlet mekanizmasına sızan şebeke” dedi
Akın Gürlek fon yolsuzluğu için “devlet mekanizmasına sızan şebeke” dedi
3 Kasım 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Fon Soruşturması spk bddk
ilgili haberler
Fon soruşturmasında dört tutuklama daha: Eski SPK Başkanvekili de tutuklandı
7 Kasım 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-dort-tutuklama-daha-eski-spk-baskanvekili-de-tutuklandi-325186
Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?
7 Kasım 2026
/haber/siyaset-burokrasi-ve-finans-dunyasi-fon-sorusturmasinda-tutuklu-isimler-kimdir-325184
Fon soruşturmasında, eski AKP'li Bakan Kaya, tutuklandı
6 Kasım 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-eski-akp-li-bakan-kaya-tutuklandi-325139
Akın Gürlek fon yolsuzluğu için “devlet mekanizmasına sızan şebeke” dedi
3 Kasım 2026
/haber/akin-gurlek-fon-yolsuzlugu-icin-devlet-mekanizmasina-sizan-sebeke-dedi-325036
Fon soruşturması: SPK’nın üst düzey yöneticileri gözaltına alındı
3 Kasım 2026
/haber/fon-sorusturmasi-spknin-ust-duzey-yoneticileri-gozaltina-alindi-325028
Fon soruşturmasında Borsa İstanbul'un eski genel müdürü tutuklandı
3 Kasım 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-borsa-istanbul-un-eski-genel-muduru-tutuklandi-325024
İmamoğlu'ndan fon soruşturmasına tepki: “Turpun büyükleri nerede?”
2 Kasım 2026
/haber/imamoglu-ndan-fon-sorusturmasina-tepki-turpun-buyukleri-nerede-325000
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Fon soruşturmasında dört tutuklama daha: Eski SPK Başkanvekili de tutuklandı
7 Kasım 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-dort-tutuklama-daha-eski-spk-baskanvekili-de-tutuklandi-325186
Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?
7 Kasım 2026
/haber/siyaset-burokrasi-ve-finans-dunyasi-fon-sorusturmasinda-tutuklu-isimler-kimdir-325184
Fon soruşturmasında, eski AKP'li Bakan Kaya, tutuklandı
6 Kasım 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-eski-akp-li-bakan-kaya-tutuklandi-325139
Akın Gürlek fon yolsuzluğu için “devlet mekanizmasına sızan şebeke” dedi
3 Kasım 2026
/haber/akin-gurlek-fon-yolsuzlugu-icin-devlet-mekanizmasina-sizan-sebeke-dedi-325036
Fon soruşturması: SPK’nın üst düzey yöneticileri gözaltına alındı
3 Kasım 2026
/haber/fon-sorusturmasi-spknin-ust-duzey-yoneticileri-gozaltina-alindi-325028
Fon soruşturmasında Borsa İstanbul'un eski genel müdürü tutuklandı
3 Kasım 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-borsa-istanbul-un-eski-genel-muduru-tutuklandi-325024
İmamoğlu'ndan fon soruşturmasına tepki: “Turpun büyükleri nerede?”
2 Kasım 2026
/haber/imamoglu-ndan-fon-sorusturmasina-tepki-turpun-buyukleri-nerede-325000
Sayfa Başına Git