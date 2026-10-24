Fon vurgunu soruşturması: Taha Çakmak dahil 15 kişi tutuklandı, Nusret Altınbaş teslim oldu

Fon vurgunu soruşturmasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Tutuklu sayısı 114’e yükselirken, hakkında gözaltı kararı bulunan Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu. Erdoğan’ın eski başdanışmanı Ertan Aydın ise adliyeye sevk edildi.

Fon vurgunu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Yedi kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 114’e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 300’den fazla kişi hakkında işlem yapıldı.

Taha Çakmak, 15 Ekim’de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa etmişti. Çakmak’ın imzası, tedavüldeki 5 ve 50 TL’lik banknotlarda bulunuyordu.

Daha önce 200 TL’lik banknotların farklı tertiplerinde imzaları bulunan eski Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener ve Erkan Kilimci de görevlerinden ayrıldıktan sonra iki ayrı mali soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Çakmak, daha önce İstanbul’da yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade vermiş ve hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş da teslim oldu.

Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş ise soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında ailenin diğer üyelerinin malvarlıklarına da el konuldu.

(EMK)

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Ertan Aydın da fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“Türkiye Yüzyılı” sloganının mimarlarından biri olarak bilinen Aydın, soruşturmanın odağındaki Tera Menkul Değerler’de bir dönem bağımsız denetim kurulu üyeliği yapmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan bazı şüphelilerin ise yurt dışında bulunduğu belirtiliyor.