Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bugün (13 Kasım) paylaştığı bilgilere göre, olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamındaki 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldı.

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Açıklamada, 333 bin 493 yatırımcının net yatırım tutarının tamamını ara ödeme kapsamında aldığı belirtildi. Buna göre ödeme yapılan yatırımcıların 111 bin 400'ü henüz net yatırım tutarının tamamını geri alamadı.

Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Toplantıda süreç ile ilgili gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır. TBMM’de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. 13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır. Başta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir. Yapılan denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 13, 2026

İlk ödemeler 30 Ekim'de başladı

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin ilk ara ödemeler, 30 Ekim 2026'da yatırımcıların hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim tarihli kararı doğrultusunda yürütülen süreçte, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları esas alınarak belirlenen net yatırım tutarları dikkate alındı.

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130,2 milyar TL'den 161 milyar TL'ye yükseldi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in 12 Kasım'da paylaştığı verilere göre, önceki aşamada 108 fonda 420 bin 31 tekil yatırımcıya toplam 130,2 milyar TL ödeme yapılmıştı.

13 Kasım'da açıklanan rakamlarla birlikte ödeme tutarı yaklaşık 30,8 milyar TL arttı. Ödeme yapılan tekil yatırımcı sayısı 24 bin 862 kişi yükseldi.

Net yatırım tutarının tamamını geri alan yatırımcı sayısı ise 179 bin 449'dan 333 bin 493'e ulaştı.

Soruşturmada: 464 şüpheli, 123 tutuklu

Fon tasfiyesiyle bağlantılı olarak yürütülen adli soruşturmanın kapsamı da genişledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 9 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada soruşturmanın son durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Gürlek'in açıklamasına göre:

464 kişi soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer alıyordu.

120 kişi tutukluydu.

262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

40 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştı.

Bakanın açıklamasından sonra soruşturmada üç kişi daha tutuklandı. 11 Kasım'da eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 123'e yükseldi.

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Ödemeler hangi kaynaklardan yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada fon tasfiyelerindeki ödemelerin kamu bütçesinden karşılanmadığını belirtmişti.

Yılmaz, ödemeler için fonların kendi varlıklarının, geri kazanım hesaplarında toplanan paraların ve hukuki süreçler kapsamında nakde dönüştürülen malvarlıklarının değerlendirildiğini söylemişti.

Aynı açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki iade ve geri kazanım hesaplarında toplanan tutarın 31,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtmişti.

Haksız kazanç

İletişim Başkanlığının açıklamasında, Adalet Bakanlığı, TMSF ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda piyasa bozucu faaliyetlerle haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerin ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı belirtildi.

Bu kişiler hakkındaki hukuki süreçlerin sürdüğü açıklanırken, kaç kişinin ödeme kapsamı dışında bırakıldığına ilişkin sayı paylaşılmadı.

Tasfiye süreci devam ediyor

Fon Koordinasyon Kurulu, yatırımcı ödemelerinin ve ilgili kurumların çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Toplam 131 fonun tasfiye kapsamına alındığı süreçte, 13 Kasım itibarıyla 119 fonda ödeme gerçekleştirildiği açıklandı.

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Ne olmuştu? Türkiye'de bazı yatırım fonlarının işlemlerine ilişkin usulsüzlük ve piyasa manipülasyonu iddiaları üzerine başlatılan adli ve idari incelemeler, çok sayıda yatırımcının birikimlerini geri alamamasıyla geniş çaplı bir tasfiye sürecine dönüştü. SPK, soruşturmalar ve denetimler kapsamında yedi portföy yönetim şirketiyle bağlantılı toplam 131 fonu tasfiye sürecine aldı. SPK'nin 23 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğu belirtildi. Fonların malvarlıklarının tespiti, yatırımcı kayıtlarının incelenmesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemeler için Ziraat Bankası ile Türkiye İş Bankası görevlendirildi. 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından, tasfiye işlemlerini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme başlattı. 22 Ekim'de TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı kanunla olağanüstü tasfiye ve ara ödemelere ilişkin hukuki düzenleme yapıldı. SPK'nin 27 Ekim tarihli kararıyla ödeme usul ve esasları belirlendi. İlk ara ödemeler 30 Ekim'de başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 3 Kasım'da açıkladığı verilere göre, 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya toplam 97,3 milyar TL ödeme yapılmıştı. Bu tutar 13 Kasım itibarıyla 161 milyar TL'ye yükseldi. Adli soruşturmada ise finans sektörü yöneticileri ve çeşitli kamu görevlileri hakkında işlemler yürütülürken, 9 Kasım'da 120 olarak açıklanan tutuklu sayısının 11 Kasım'daki üç tutuklamayla 123'e yükseldi.

(FY)