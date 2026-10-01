Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

İki ismin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 58’e yükseldi.

Soruşturma geçmişi

16 Eylül’de borsada yaşanan olağan dışı hareketlerin ardından 17 Eylül'de Finansal İstikrar Kurulu toplanmış ve çeşitli tedbirler devreye alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Fon krizi paylaşımları nedeniyle 147 X hesabı daha erişime engellendi

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecek

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. Bir başka operasyonda da gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Son olarak Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener’in de tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 58’e çıktı.