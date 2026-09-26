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YT: Yayın Tarihi: 26.09.2026 11:10 26 Eylül 2026 11:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.09.2026 11:14 26 Eylül 2026 11:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon soruşturmasında MASAK kripto ve yurt dışı transferleri mercek altında

Soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi daha tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon soruşturmasında MASAK kripto ve yurt dışı transferleri mercek altında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı "fon soruşturması"nda tutuku sayısı 51'e yükseldi.

Soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi daha tutuklandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Enis Bulut ve Burak Gökçe dün akşam; Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik ise bu sabah tutuklandı. Şüphelilerden Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

MASAK’tan veri istendi

Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve bu yapıların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali hareketlerin incelenmesi talep edildi.

Söz konusu müzekkerede, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin netleştirilmesinin yanı sıra, 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri tüm yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile giriş-çıkış yapan tüm mali verilerin ham haliyle savcılığa iletilmesi istendi.

Ne olmuştu?

Soruşturmada daha önce Tera ve Pusula gruplarıyla bağlantılı çok sayıda üst düzey yönetici cezaevine gönderilmişti.

Aralarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu birçok kritik isim tutuklananlar arasında yer alıyor.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
fon yasası Fon Soruşturması MASAK raporu masak
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/haber/ahmet-siktan-mehmet-simsek-e-fon-krizinde-siyasi-ve-burokratik-baglantilar-arastiriliyor-mu-323658
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