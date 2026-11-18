İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.

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Şirketine bir gün önce kayyım atandı

Mustafa Yazıcı'nın bağlantılı olduğu Adil Varlık Yönetim AŞ'ye bir gün önce, 17 Kasım'da TMSF kayyım olarak atanmıştı. Aynı kararla Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim şirketlerine kayyım atandı.

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Mal varlığına konan tedbir saatler içinde kaldırılmıştı

Mustafa Yazıcı'nın adı soruşturmada ilk kez eylül sonunda geçmişti. O dönemde Başsavcılık, aralarında Yazıcı'nın da olduğu 30 kişi için kurumlara müzekkere göndermişti. Amaç, bankalardan tapuya, sermaye piyasası araçlarından araç, gemi ve uçaklara kadar mal varlığını azaltacak işlemleri önlemekti. Ancak Başsavcılık kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaptı ve "toplanan yeni deliller" gerekçesiyle tedbiri kaldırdı. Yazıcı'nın ifadesi alındıktan sonra hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Tedbirin bu kadar hızlı kaldırılması muhalefetin tepkisine yol açtı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı ile Mustafa Yazıcı arasında ortak faaliyet olduğuna dair kendilerine bilgi ulaştığını söyledi.

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Hayati Yazıcı: "Oğlumdan zerre kuşkum yok"

Hayati Yazıcı, oğlunun adının soruşturmada geçmesinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında oğlunun ticari işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygunluğundan hiç kuşku duymadığını söyledi. Yazıcı, partisini karalamaya çalışanlara izin vermeyeceğini de belirterek "Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır" dedi.

Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur. Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır. Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır. Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır. Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır. İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir. Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur. Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem. Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) October 1, 2026

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