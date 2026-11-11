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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 09:30 11 Kasım 2026 09:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 09:40 11 Kasım 2026 09:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon soruşturmasında eski Takasbank Genel Müdürü de tutuklandı

Fon soruşturmasında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın da aralarında bulunduğu üç kişinin daha tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon soruşturmasında eski Takasbank Genel Müdürü de tutuklandı
Fon soruşturmasında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile iki kişinin daha tutuklandığı bildirildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında üç kişi hakkında daha tutuklandı.

Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?
Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?
7 Kasım 2026

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı, bugün (11 Kasım) tutuklandı.

SPK ve BDDK yöneticileri de tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında 7 Kasım'da eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı tutuklanmıştı.

Fon vurgununda iki tutuklama daha
Fon vurgununda iki tutuklama daha
9 Kasım 2026

Usca, Urkan ve Taş hakkında “rüşvet”; Sincanlı hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla tutuklama kararı verilmişti.

9 Kasım'da da BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklanmıştı..

Soruşturma kapsamında eski AKP Ankara Milletvekili Ertan Aydın, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında da daha önce tutuklama kararları verilmişti.

Fon soruşturmasında dört tutuklama daha: Eski SPK Başkanvekili de tutuklandı
Fon soruşturmasında dört tutuklama daha: Eski SPK Başkanvekili de tutuklandı
7 Kasım 2026

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağustos 2026'da Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerin fiyatlarının yatırım fonları aracılığıyla yapay biçimde yükseltildiği ve bu işlemler üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında finans kuruluşlarının yöneticileri, eski kamu görevlileri, siyasetçiler ve iş insanları hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

11 Kasım itibarıyla tutuklu sayısı 123' yükseldi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Fon Soruşturması spk borsa istanbul AKP
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