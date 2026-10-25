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YT: Yayın Tarihi: 25.10.2026 15:34 25 Ekim 2026 15:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.10.2026 15:44 25 Ekim 2026 15:44
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Fon soruşturmasında eski AKP milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı

İstanbul'daki fon soruşturmasında, ev hapsi verilen eski AKP milletvekili Ertan Aydın hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon soruşturmasında eski AKP milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı
Eski AKP milletvekili Ertan Aydın hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski AKP Ankara Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Soruşturma kapsamında 22 Ekim'de gözaltına alınan Aydın, 24 Ekim'de tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hâkimlik, Aydın hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebinin kabul edilmemesi üzerine adli kontrol kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Yakalama kararı, Aydın'ın tutuklandığı anlamına gelmiyor. Tutuklama konusunda yeni bir karar verilmesi için ilgili yargısal sürecin işletilmesi gerekiyor.

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Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, sermaye piyasalarındaki işlemler ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin başlatılmıştı.

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Soruşturmanın odağındaki şirketlerden biri olan Tera Menkul Değerler'de daha önce bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Ertan Aydın, 22 Ekim'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Ekim'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Aydın'ın savcılık ifadesi aynı gün tamamlandı.

Savcılık, Aydın'ın tutuklanmasını talep etti. Ancak sulh ceza hâkimliği, tutuklama yerine ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerine karar verdi.

Savcılığın bu karara itirazının ardından Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aydın'ın soruşturma kapsamındaki suçlamalara ilişkin savunmasının ayrıntıları ve yakalama kararının gerekçesi henüz kamuoyuna açıklanmış değil.

Soruşturmanın arka planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve yapılan başvurular doğrultusunda genişletildi. Başsavcılık, Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına ilişkin işlemlerin incelendiğini açıkladı. Bu kapsamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SPK, 28 Eylül'de Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarıyla ilgili incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. Kurul ayrıca ilgili kişi ve şirketlere yönelik işlem yasakları ve bazı lisans iptalleri kararlaştırmıştı.

Soruşturmanın genişleyen aşamalarında, 21 Ekim itibarıyla 404 kişi hakkında işlem yapıldığı, 88 kişinin tutuklu ve 195 kişinin adli kontrol altında olduğu açıklandı. 23 ve 24 Ekim'deki operasyonlarda yeni tutuklama kararları verildi.

Aydın ise daha önce Tera Menkul Değerler'de yaklaşık altı ay bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptığını, herhangi bir belge imzalamadığını ve usulsüzlükleri fark edince ayrıldığını savunmuştu. Bunlar Aydın'ın açıklamaları olup yargı kararıyla kesinleşmiş tespitler değil.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
AKP Fon Soruşturması Fon krizi
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