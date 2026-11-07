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YT: Yayın Tarihi: 07.11.2026 11:01 7 Kasım 2026 11:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.11.2026 12:03 7 Kasım 2026 12:03
Okuma Okuma:  3 dakika

Fon soruşturmasında dört tutuklama daha: Eski SPK Başkanvekili de tutuklandı

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklandı. Bir kişiye adli kontrol uygulandı, bir kişi serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon soruşturmasında dört tutuklama daha: Eski SPK Başkanvekili de tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında dört kişi daha tutuklandı.

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Bugün 09:37

Tutuklananlar arasında Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) eski Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı bulunuyor.

3 Kasım'da gözaltına alınan altı kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Kasım'da İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ve sulh ceza hâkimliğindeki işlemlerin ardından bugün (7 Kasım) dört kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İki kişi serbest bırakıldı

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Böylece 3 Kasım'daki operasyonda gözaltına alınan altı kişiden dördü tutuklanırken, iki kişi hakkında tutuklama kararı verilmedi.

İçişleri Bakanı: 433 şüpheliden 112'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada fon soruşturmasının bilançosunu paylaştı.

Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre soruşturma kapsamında 433 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 112'si tutuklandı, 186 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bakan, 38 firari hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu açıkladı.

Dört tutuklamanın ardından toplam tutuklu sayısı 116'ya yükseldi.

Soruşturma siyaset ve bürokrasiye uzandı

Fon soruşturması kapsamında daha önce siyaset, finans ve kamu yönetiminde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler de tutuklandı.

Eski AKP Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Başdanışmanı Ertan Aydın, 26 Ekim'de tutuklandı.

Borsa İstanbul'un eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında ise 3 Kasım'da “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da 5 Kasım'da “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ağustos 2026'da Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde olağan dışı fiyat hareketleri yaşanması üzerine SPK'dan bilgi ve belge talep etti.

Bazı hisse fiyatlarının yatırım fonları aracılığıyla yapay biçimde yükseltildiği ve bu işlemler üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla başlatılan soruşturma, eylül ve ekim aylarında genişledi.

24 Ekim'de eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Ardından eski AKP Milletvekili Ertan Aydın, iş insanı Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında da tutuklama kararları verildi.

31 Ekim'de Borsa İstanbul'un eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasıyla soruşturma borsa yönetimine, 3 Kasım'daki operasyonla da SPK ve BDDK yöneticilerine uzandı.

7 Kasım itibariyle tutuklu sayısı 116'ya yükselirken, soruşturm devam ediyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Fon Soruşturması spk borsa istanbul siyaset bürokrasi
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