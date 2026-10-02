ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.10.2026 09:35 2 Ekim 2026 09:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.10.2026 09:40 2 Ekim 2026 09:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon soruşturmasında dört tutuklama daha

Tutuklanan isimler Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon soruşturmasında dört tutuklama daha
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklanmasına karar verdi.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri ve Destek Faktoring yetkilisi 9 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 61'e ulaşmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Tera Pusula fon
ilgili haberler
Arınç fon krizine "sahada" gerektiği gibi müdahale edilemediğini söyledi ve uyardı: "Seçimler kaybedilebilir"
1 Ekim 2026
/haber/arinc-fon-krizine-sahada-gerektigi-gibi-mudahale-edilemedigini-soyledi-ve-uyardi-secimler-kaybedilebilir-324007
Özgür Özel'den videolu fon soruşturması paylaşımı: 'Asrın soygunu'
1 Ekim 2026
/haber/ozgur-ozel-den-videolu-fon-sorusturmasi-paylasimi-asrin-soygunu-323979
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı
1 Ekim 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-yoneticileri-tutuklandi-323965
Fon krizi paylaşımları nedeniyle 147 X hesabı daha erişime engellendi
30 Eylül 2026
/haber/fon-krizi-paylasimlari-nedeniyle-147-x-hesabi-daha-erisime-engellendi-323953
Bankerlerden 'gizli fona' kazananlar ve kaybedenler
30 Eylül 2026
/haber/bankerlerden-gizli-fona-kazananlar-ve-kaybedenler-323929
TİP: "Fon vurgunu kamu kurumlarının bilgisi olmadan yapılamazdı"
30 Eylül 2026
/haber/tip-fon-vurgunu-kamu-kurumlarinin-bilgisi-olmadan-yapilamazdi-323938
Özel fon soruşturmasında adı geçenlerin iktidarla bağlantılarını sıraladı: "Hepsi Erdoğan'ın ekibi"
30 Eylül 2026
/haber/ozel-fon-sorusturmasinda-adi-gecenlerin-iktidarla-baglantilarini-siraladi-hepsi-erdogan-in-ekibi-323930
Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecek
30 Eylül 2026
/haber/eski-spk-baskani-gonul-fon-sorusturmasinda-supheli-olarak-ifade-verecek-323925
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Arınç fon krizine "sahada" gerektiği gibi müdahale edilemediğini söyledi ve uyardı: "Seçimler kaybedilebilir"
1 Ekim 2026
/haber/arinc-fon-krizine-sahada-gerektigi-gibi-mudahale-edilemedigini-soyledi-ve-uyardi-secimler-kaybedilebilir-324007
Özgür Özel'den videolu fon soruşturması paylaşımı: 'Asrın soygunu'
1 Ekim 2026
/haber/ozgur-ozel-den-videolu-fon-sorusturmasi-paylasimi-asrin-soygunu-323979
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı
1 Ekim 2026
/haber/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-yoneticileri-tutuklandi-323965
Fon krizi paylaşımları nedeniyle 147 X hesabı daha erişime engellendi
30 Eylül 2026
/haber/fon-krizi-paylasimlari-nedeniyle-147-x-hesabi-daha-erisime-engellendi-323953
Bankerlerden 'gizli fona' kazananlar ve kaybedenler
30 Eylül 2026
/haber/bankerlerden-gizli-fona-kazananlar-ve-kaybedenler-323929
TİP: "Fon vurgunu kamu kurumlarının bilgisi olmadan yapılamazdı"
30 Eylül 2026
/haber/tip-fon-vurgunu-kamu-kurumlarinin-bilgisi-olmadan-yapilamazdi-323938
Özel fon soruşturmasında adı geçenlerin iktidarla bağlantılarını sıraladı: "Hepsi Erdoğan'ın ekibi"
30 Eylül 2026
/haber/ozel-fon-sorusturmasinda-adi-gecenlerin-iktidarla-baglantilarini-siraladi-hepsi-erdogan-in-ekibi-323930
Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecek
30 Eylül 2026
/haber/eski-spk-baskani-gonul-fon-sorusturmasinda-supheli-olarak-ifade-verecek-323925
Sayfa Başına Git