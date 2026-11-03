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ANALİZ
YT: Yayın Tarihi: 03.11.2026 08:43 3 Kasım 2026 08:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.11.2026 08:55 3 Kasım 2026 08:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon soruşturmasında Borsa İstanbul'un eski genel müdürü tutuklandı

Borsa İstanbul'un eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasında “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon soruşturmasında Borsa İstanbul'un eski genel müdürü tutuklandı
Ergun'un tutuklanmasıyla birlikte fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı 121'e yükseldi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Borsa İstanbul A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı.

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31 Ekim'de “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanması talep edilerek sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

Hâkimlik, bugün (3 Kasım) Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.

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Genel müdürlük görevine vekaleten atama yapılmıştı

Ergun'un gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, 1 Kasım'da olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıda, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli'nin genel müdürlük görevini vekaleten yürütmesine karar verildi.

26 Mart 2021'den bu yana Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ergun'un tutuklanmasıyla birlikte fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı 121'e yükseldi.

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Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında bazı fon ve hisselerde olağan dışı hareketler tespit edilmesinin ardından 19 Ağustos 2026'da Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep etti.

SPK, 17 Eylül'de 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Eylül ve ekim aylarında genişleyen soruşturmada portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve bazı holdinglerin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

22 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda eski AKP milletvekili Ertan Aydın'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

24 Ekim'de adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş da yer aldı.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı.

Ergun, 3 Kasım'da “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısının 121'e yükseldiği bildirildi.

Ergun 2021 yılında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Ergun daha önce Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştü.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
borsa istanbul Fon Soruşturması Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
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