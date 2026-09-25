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YT: Yayın Tarihi: 25.09.2026 14:00 25 Eylül 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.09.2026 14:15 25 Eylül 2026 14:15
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon soruşturmasında 19 kişi daha tutuklandı

Soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 45'e ulaştı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fon soruşturmasında 19 kişi daha tutuklandı
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400 binden fazla kişinin tasarrufunu ve yüz milyarlarca liralık fon varlığını ilgilendiren finansal süreçlere yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Tüm şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Böylece soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 45'e ulaştı.

Yeni sevk ve gözaltılar

Ayrıca gözaltında olan 21 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yaptı. 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin isimleri açıklanmadı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
fon Pusula Pusula Portföy Tera
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