Fon soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Fon soruşturması” kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklandı.

Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ne olmuştu?

Fon krizi, bazı yatırım fonlarının düşük fiili dolaşıma sahip şirketlerin hisselerinde yoğun pozisyon alarak fiyatları yapay biçimde yükselttiği iddiaları ve yatırımcıların para çekme taleplerinin karşılanamamasıyla gündeme geldi.

İlk ödeme sorunu Pusula Portföy’de yaşandı. Şirket bazı fonlarda yatırımcıların para çekme taleplerini karşılayamadı. Ardından Tera Portföy’ün bazı fonları da temerrüde düştü. Fonların nakit yaratmak için ellerindeki hisseleri satacağı beklentisi Borsa İstanbul’da satışları hızlandırdı ve BIST 100 endeksi 16 Eylül’de devre kesti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım satıma kapattı ve bunlardan 131’ini tasfiyeye aldı.

SPK aynı gün Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerindeki işlemler nedeniyle 38 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun “piyasa dolandırıcılığı” suçunu düzenleyen 107/1. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ilk aşamada dört kişi tutuklandı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulandı.

Soruşturma 19 Eylül’de genişletildi. Pusula Holding, Tera Yatırım ve Tera Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Başsavcılık ayrıca MASAK’tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerinin 2024’ten itibaren para ve kripto varlık hareketlerinin incelenmesini istedi.

21 Eylül’de ise Katılımevim hisselerindeki işlemlere ilişkin yeni operasyonda 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 15 kişi gözaltına alındı.