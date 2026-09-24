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YT: Yayın Tarihi: 24.09.2026 16:45 24 Eylül 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.09.2026 16:49 24 Eylül 2026 16:49
Okuma Okuma:  3 dakika

Fon soruşturması: Yarız, 200 milyon TL değerindeki 5 aracı 26 bin TL'ye devretmiş

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka ve model araçlarına el konuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon soruşturması: Yarız, 200 milyon TL değerindeki 5 aracı 26 bin TL'ye devretmiş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 5 lüks araca el koydu.

Savcılık farklı markalardaki araçların 7-8 Eylül'de 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira "taşıt satış bedeli" karşılığında devredildiğini tespit etti.

El koyma tedbiri uygulanan araçlardan 4'ü muhafaza altına alındı, birinin ise bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Vatan Emniyet’e getirilen McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan’ın fotoğraflarını basına servis edildi. Polis Audi Q8’i arıyor.

Eylül 2026 itibarıyla açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri dikkate alınarak yapılan yaklaşık değerlendirmeye göre; 2023 model Audi Q8’in değeri yaklaşık 10-11,5 milyon, 2023 model McLaren 750S Coupe’nin değeri 46-50 milyon, 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach’ın değeri 31-35 milyon, 2025 model Bentley Continental GT Speed’in değeri 53-58 milyon ve 2023 model Rolls-Royce Cullinan değeri de 55-65 milyon TL.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Bu şirketin paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları dondurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmişti. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 26'ya ulaşmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Pusula Pusula Portföy
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