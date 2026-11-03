ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.11.2026 09:47 3 Kasım 2026 09:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.11.2026 09:53 3 Kasım 2026 09:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon soruşturması: SPK’nın üst düzey yöneticileri gözaltına alındı

Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Fon soruşturması: SPK’nın üst düzey yöneticileri gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında SPK üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında Borsa İstanbul'un eski genel müdürü tutuklandı
Fon soruşturmasında Borsa İstanbul'un eski genel müdürü tutuklandı
3 Kasım 2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

Fon yolsuzluğunda yeni gözaltı dalgası
Fon yolsuzluğunda yeni gözaltı dalgası
21 Ekim 2026

Gözaltına alınan isimler şöyle:

- Enver USCA (SPK Eski Kurul Başkan Vekili)

- Bülent Murat HAHOLU (SPK Eski Kurul Üyesi)

- Kürşat Sait BABUÇCU (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)

- Ercan URKAN (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)

- Mustafa Alper TAŞ (BDDK Uygulama 4.Daire Başkanı)

- Ümit SİNCANLI (Tera Holding İdari işler direktörü)

Fon soruşturması Borsa İstanbul'a uzandı: Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun gözaltında
Fon soruşturması Borsa İstanbul'a uzandı: Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun gözaltında
31 Ekim 2026

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında bazı fon ve hisselerde olağan dışı hareketler tespit edilmesinin ardından 19 Ağustos 2026'da Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep etti.

SPK, 17 Eylül'de 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Eylül ve ekim aylarında genişleyen soruşturmada portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve bazı holdinglerin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

22 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda eski AKP milletvekili Ertan Aydın'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

24 Ekim'de adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş da yer aldı.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı.

Ergun, 3 Kasım'da “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısının 121'e yükseldiği bildirildi.

Ergun 2021 yılında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Ergun daha önce Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştü.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
sermaye piyasası kurulu Fon Soruşturması Gözaltı
ilgili haberler
Tera ve Pusula dini uygunluk belgesi almış
Bugün 09:06
/haber/tera-ve-pusula-dini-uygunluk-belgesi-almis-325068
Akın Gürlek fon yolsuzluğu için “devlet mekanizmasına sızan şebeke” dedi
3 Kasım 2026
/haber/akin-gurlek-fon-yolsuzlugu-icin-devlet-mekanizmasina-sizan-sebeke-dedi-325036
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tera ve Pusula dini uygunluk belgesi almış
Bugün 09:06
/haber/tera-ve-pusula-dini-uygunluk-belgesi-almis-325068
Akın Gürlek fon yolsuzluğu için “devlet mekanizmasına sızan şebeke” dedi
3 Kasım 2026
/haber/akin-gurlek-fon-yolsuzlugu-icin-devlet-mekanizmasina-sizan-sebeke-dedi-325036
Sayfa Başına Git