Fon soruşturması: SPK’nın üst düzey yöneticileri gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

- Enver USCA (SPK Eski Kurul Başkan Vekili)

- Bülent Murat HAHOLU (SPK Eski Kurul Üyesi)

- Kürşat Sait BABUÇCU (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)

- Ercan URKAN (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)

- Mustafa Alper TAŞ (BDDK Uygulama 4.Daire Başkanı)

- Ümit SİNCANLI (Tera Holding İdari işler direktörü)

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında bazı fon ve hisselerde olağan dışı hareketler tespit edilmesinin ardından 19 Ağustos 2026'da Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep etti.

SPK, 17 Eylül'de 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Eylül ve ekim aylarında genişleyen soruşturmada portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve bazı holdinglerin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

22 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda eski AKP milletvekili Ertan Aydın'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

24 Ekim'de adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş da yer aldı.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı.

Ergun, 3 Kasım'da “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısının 121'e yükseldiği bildirildi.

Ergun 2021 yılında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Ergun daha önce Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştü.