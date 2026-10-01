Fon soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.
Özalp'in Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait belgeleri bulundurduğu yönünde bilgiye ulaşıldı.
Bunun üzerine Özalp, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özalp’in Kağıthane’deki evinde de arama yapıldı.
TİP: "Fon vurgunu kamu kurumlarının bilgisi olmadan yapılamazdı"
30 Eylül 2026
Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecek
30 Eylül 2026
Özel fon soruşturmasında adı geçenlerin iktidarla bağlantılarını sıraladı: "Hepsi Erdoğan'ın ekibi"
30 Eylül 2026
(EMK)