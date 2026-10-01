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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 07:44 1 Ekim 2026 07:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 10:44 1 Ekim 2026 10:44
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Fon soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltında

Özalp'in Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait belgeleri bulundurduğu yönünde bilgiye ulaşıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.

Özalp'in Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait belgeleri bulundurduğu yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bunun üzerine Özalp, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özalp’in Kağıthane’deki evinde de arama yapıldı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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