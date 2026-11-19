İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "fon soruşturması"nda Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, dün öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılıkta yaklaşık 6 saat ifade verdi.

İfadesinin ardından savcılık, Yazıcı'yı yurt dışına çıkış yasağı istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, Yazıcı'yı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şartıyla serbest bıraktı.

Şirketine kayyım atanmıştı

17 Kasım'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim'e kayyım olarak atandı. Mustafa Yazıcı, Adil Varlık Yönetim'in tek hissedarı. Bankanın yönetimini TMSF'ye devreden BDDK kararı da 18 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fon soruşturmasında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı

Tedbir birkaç saat içinde kaldırılmıştı

Başsavcılık 30 Eylül'de bankalara gönderdiği yazıda, aralarında Mustafa Yazıcı ve Ali Emre Ballı'nın da bulunduğu 30 kişinin malvarlığını azaltacak işlemlerin durdurulması ve menkul kıymetlerinin dondurulması istendi. Birkaç saat sonra gönderilen ikinci bir yazıyla, aralarında Yazıcı ve Ballı'nın da olduğu beş kişinin tedbiri kaldırıldı. Bu yazıda gerekçe olarak "alınan ifadeler ve toplanan diğer deliller" gösterildi, ancak hangi delillere dayanıldığı belirtilmedi. Yazıcı hakkında 1 Ekim'de de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı.

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Adil Katılım Bankası'nın tutuklu kurucu ortağı Ali Paslı, savcılıktaki ifadesinde Ballı ile Yazıcı aracılığıyla tanıştığını söyledi. Şeyma Solak da Ballı'nın Yazıcı'yı iş ortağı olarak tanıttığını anlattı. Ballı, 6 Ekim'de aracında ölü bulunmuştu.

Hayati Yazıcı: "İzin vermem"

Hayati Yazıcı, oğlunun adı ilk kez geçtiğinde sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı: "Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur."

Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur. Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır. Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır. Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır. Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır. İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir. Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur. Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem. Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) October 1, 2026

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