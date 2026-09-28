Fon soruşturması: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü dahil 7 kişi gözaltına alındı

Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.

SPK'den fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama

Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Akayoğlu’nun aynı zamanda 2021 yılında 300 milyon TL sermayeyle üç ortaklı olarak kurulan bankanın kurucu ortaklarından olduğu belirtildi.

Bankanın sahibi tutuklanmıştı

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Aynı soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası’nın sahibi Altunç Kumova da 17 Eylül’de gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kumova’nın savcılık ifadesinde fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini söylediği aktarılmıştı. Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak bu durum karşısında ne yapacağını bilmediğini ifade etmişti.

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11 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin’in de bulunduğu kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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SPK ayrıca haklarında suç duyurusu kararı verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için 500 bin TL’den az olmamak üzere, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı Hazine’ye ödemeleri gerektiğini açıklamıştı.

(FY)