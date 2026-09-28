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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 09:32 28 Eylül 2026 09:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 10:05 28 Eylül 2026 10:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon soruşturması: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü dahil 7 kişi gözaltına alındı

Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fon soruşturması: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü dahil 7 kişi gözaltına alındı
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Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Akayoğlu’nun aynı zamanda 2021 yılında 300 milyon TL sermayeyle üç ortaklı olarak kurulan bankanın kurucu ortaklarından olduğu belirtildi.

Bankanın sahibi tutuklanmıştı

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Aynı soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası’nın sahibi Altunç Kumova da 17 Eylül’de gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kumova’nın savcılık ifadesinde fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini söylediği aktarılmıştı. Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak bu durum karşısında ne yapacağını bilmediğini ifade etmişti.

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11 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin’in de bulunduğu kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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SPK ayrıca haklarında suç duyurusu kararı verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için 500 bin TL’den az olmamak üzere, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı Hazine’ye ödemeleri gerektiğini açıklamıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Fon Soruşturması spk Gözaltı
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