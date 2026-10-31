Fon soruşturması Borsa İstanbul'a uzandı: Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Fon soruşturmasında eski AKP milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul AŞ. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, bugün (31 Ekim) akşam saatlerinde 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturmada 120 kişi tutuklu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu sayısının 120'ye ulaştı. Son operasyonlarda Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir hakkında tutuklama kararı verildi.

Elif Değerli hakkında ev hapsi, Elif Özüş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında daha önce Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ile eski AKP milletvekili Ertan Aydın da gözaltına alınmıştı.

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Dört şirketin hisselerine ilişkin inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve başvurular doğrultusunda yürütülüyor.

Buna göre Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) şirketlerin hisseleri incelendi.

Yüz binlerce yatırımcı etkilendi

SPK, fon soruşturmasından etkilenen yatırımcı sayısını 455 bin 758 olarak açıkladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasıyla soruşturma, sermaye piyasalarının işleyişinde görev alan en üst düzey yöneticilerden birine uzanmış oldu.

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Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında bazı fon ve hisselerde olağan dışı hareketler tespit edilmesinin ardından 19 Ağustos 2026'da Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep etti.

SPK, 17 Eylül'de 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Eylül ve ekim aylarında genişleyen soruşturmada portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve bazı holdinglerin yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

22 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda eski AKP milletvekili Ertan Aydın'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

24 Ekim'de adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş da yer aldı.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı.

Ergun 2021 yılında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Ergun daha önce Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştü.

(FY)