AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Kasım'da sosyal medya hesabından yayımladığı üç sayfalık açıklamayla partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP'nin kurucularından ve Erdoğan'ın uzun yıllar avukatlığını yapmış olan Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddiaları reddederken parti yönetiminden ayrılma kararını siyasi sorumluluk ve kurumsal hassasiyetle gerekçelendirdi.

“Oğlum bir kuruş dahi kazanmadı”

Yazıcı, oğlunun soruşturmaya konu fonlardan herhangi bir kazanç elde etmediğini savundu:

“Oğlumun soruşturmaya konu fonların hiçbirinden, gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen, bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır. Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir.”

Masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesini isteyen Yazıcı, kendisi ve ailesi üzerinden AKP'ye zarar vermeyi amaçlayan planlı bir kampanya yürütüldüğünü ileri sürdü.

“Bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil”

Erdoğan'a ve siyasi yol arkadaşlarına teşekkür eden Yazıcı, istifasının siyasi bir kopuş anlamına gelmediğini vurguladı:

“Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil. Bir görevi devrediyorum, inancımı değil. Bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil.”

Yazıcı, parti üyeliğinden ayrıldığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Oğlunun iş ortağı aracında ölü bulunmuştu

Mustafa Yazıcı, fon soruşturması kapsamında 18 Kasım'da ikinci kez ifade vermiş, ertesi gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mustafa Yazıcı'nın iş ortağı, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ise 6 Ekim'de İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde aracında vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Ballı'nın mal varlığına 30 Eylül'de soruşturma kapsamında konulan tedbir ertesi gün kaldırılmıştı.

17 Kasım'da Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim şirketlerinin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Soruşturma bankanın kuruluş sermayesine uzanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçek ticari faaliyetlere dayanmayan kredi ve menkul kıymet işlemleriyle elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesine aktarıldığını ileri sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 23 Mayıs 2024 tarihli kuruluş izninde Mustafa Yazıcı'nın adı yer almıyor. Üç milyar lira sermayeli bankanın kurucuları arasında Ballı, eski BDDK Başkan Yardımcısı Murat Yönaç ve hukuk profesörü Ali Paslı bulunuyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Paslı ise savcılık ifadesinde akrabası Mustafa Yazıcı aracılığıyla Ballı'yla tanıştığını ve iki ismin başka şirketlerde ortaklıkları bulunduğunu anlattı.

Mustafa Yazıcı'nın diğer finans kuruluşları üzerinden bankayla ekonomik ilişkileri soruşturma konusu olmayı sürdürüyor.

Hayati Yazıcı kimdir? 1952'de Rize'de doğan Hayati Yazıcı, hâkimlik ve avukatlık yaptı. Erdoğan'ın avukatlığını üstlenen Yazıcı, 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer aldı. Milletvekilliğinin yanı sıra devlet bakanlığı, başbakan yardımcılığı ve gümrük ve ticaret bakanlığı görevlerinde bulundu. İstifasına kadar AKP'nin Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yürütüyordu.

(AEK)