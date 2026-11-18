Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Gürlek, soruşturmalar kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar liranın gönüllü iade ve geri kazanım yoluyla tahsil edildiğini bildirdi.

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Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmaların yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini belirtti. Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı biçimde incelendiğini kaydetti.

Fon soruşturmaları, elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirilmektedir. İyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını ilgilendiren bu süreci yakından takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalarda ilgili kurumlarımız koordinasyon içinde görev yapmaktadır. Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesaplar ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur. Fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddialar da soruşturma kapsamındadır. Kamu görevlileri dâhil, hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususlar yetkili adli makamlarca değerlendirilmektedir. Hiçbir iddia peşinen doğru kabul edilmeyecek, hiçbir somut delil göz ardı edilmeyecektir. Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunmaktadır. 129 şüpheli tutuklu, 289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı bulunmaktadır. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemleri sürmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edilmiştir. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın milletimizin emeğine ve birikimine sahip çıkma konusundaki kararlı iradesi doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içindeyiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle 10’uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı bütün yönleriyle değerlendirdik. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. — Akın Gürlek (@abakingurlek) November 17, 2026

498 şüpheli, 129 tutuklu

Soruşturmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren Gürlek, toplam 498 şüphelinin bulunduğunu açıkladı.

Gürlek'in paylaştığı verilere göre, 129 şüpheli tutuklu bulunurken 289 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar sürerken, gözaltındaki 22 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlığı hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulandığı belirtildi.

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Kamu görevlilerine ilişkin iddialar

Gürlek, fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında olduğunu belirtti.

Kamu görevlileri dahil hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususların yetkili adli makamlarca değerlendirildiğini ifade eden Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur. Hiçbir iddia peşinen doğru kabul edilmeyecek, hiçbir somut delil göz ardı edilmeyecektir."

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Gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmıyor

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildiğini açıklayan Gürlek, para iadesinin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Gürlek, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, toplantıda soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.

(FY)