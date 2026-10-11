Fon krizindeki siyasi bağlantıları soran haberlere sansür

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Pusula Portföy ve Tera Portföy başta olmak üzere yatırım fonlarında yaşanan krizle ilgili gündeme getirdiği iddiaları ve yönelttiği soruları haberleştiren bianet’in üç yayına erişim engeli kararı geldi.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ahmet Şık’ın Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek’e yönelttiği soru önergesinin haberi sansürledi.

Siber Güvenlik Başkanlığı da bianet’e gönderdiği e-postada, 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesi uyarınca haberlerin dört saat içinde kaldırılmasını istedi.

Söz konusu haberler “Ahmet Şık’tan Mehmet Şimşek’e: Fon krizinde siyasi ve bürokratik bağlantılar araştırılıyor mu?”, “Ahmet Şık’tan Mehmet Şimşek’e: Son vurgunu yapan kim?” ve “Ahmet Şık’ın ‘Süzer Plaza’ iddialarına Akın Gürlek’ten dava” başlıklarını taşıyordu. 22, 23 ve 29 Eylül’de yayımlanmışlardı.

bianet’in X hesabına ikinci sansür

Önergeler yanıtsız, haberler sansürlü

Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek aradan geçen günlere rağmen Ahmet Şık’ın soru önergesine henüz yanıt vermiş değiller.

Şık’ın soru önergelerinde, fonların kapalı dönemindeki yatırımcıların kimliklerinden kriz öncesi yüksek tutarlı çıkışlara, SPK’nın denetim süreçlerinden siyasi nüfuz kullanıldığı iddialarına kadar pek çok başlık yer alıyordu.

Fon kriziyle ilgili soruların yanıtları beklenirken, bu soruları kamuoyuna aktaran haberler hakkında erişim engeli kararı verilmiş oldu.

Ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı e-postaya mahkemenin gerekçeli kararı eklemedi. Böylece haberlerin hangi gerekçeyle erişime engellendiği ve karara hangi başvurunun dayanak oluşturduğu öğrenilemedi.

Fon önergesini haberleştirmek milli güvenliğe tehdit mi?

5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi, yaşam hakkı ve kişilerin can ve mal güvenliğinin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması ya da suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlerle içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesini düzenliyor.

Ancak bianet’in haberlarinin bu gerekçelerden hangisi kapsamında değerlendirildiği bilinmiyor.

Erişim engeli kararı verilen üç haber ne anlatıyordu?

Erişim engeli kararına konu olan haberlerden ilki, 22 Eylül’de yayımlanan “Ahmet Şık’tan Mehmet Şimşek’e: Fon krizinde siyasi ve bürokratik bağlantılar araştırılıyor mu?” başlıklı haberdi.

Haberde, Şık’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle 21 Eylül’de TBMM’ye sunduğu soru önergesi aktarılıyordu.

Şık, Tera Portföy’ün TLY kodlu fonunun halka açık işlem platformu TEFAS’a açılmadan önceki kapalı döneminde, aralarında Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı danışmanı Hasan Doğan, BTK üyesi Batuhan Mumcu ve AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin de bulunduğu siyasi ve bürokratik isimlerin kendileri veya yakınları aracılığıyla yatırımcı oldukları yönündeki iddiaların araştırılıp araştırılmadığını sormuştu.

Şık ayrıca söz konusu kişilerin siyasi nüfuzlarını kullanıp kullanmadıklarının incelenmesini istemişti.

İlginç olan, Şık’ın aynı önergede fon şirketleri hakkında uyarılarda bulunan kişilerin adli işlemlerle karşılaştığı ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildiği iddialarını da gündeme getirmiş olmasıydı.

Şık, bu uyarıların devlet güvenliği açısından bir tehdit oluşturmaması durumunda hangi gerekçeyle yargı yoluyla engellendiğinin açıklanmasını istemişti.

İkinci haber: Fonlardan kimler çıktı?

23 Eylül’de yayımlanan “Ahmet Şık’tan Mehmet Şimşek’e: Son vurgunu yapan kim?” başlıklı haberde ise Şık’ın Mehmet Türkoğlu, Osman Dündar Çiftçi ve Hayrettin Koç hakkındaki soruları yer alıyordu.

Şık, bu kişilerin Pusula Portföy ve Tera Portföy başta olmak üzere ilgili portföy yönetim şirketlerinin fonlarında milyon doları aşan işlemler yapıp yapmadıklarını, fonlar temerrüde düşmeden önce yüksek meblağlarla çıkış yapıp yapmadıklarını ve işlemlerinin herhangi bir soruşturmaya konu olup olmadığını sormuştu.

Üçüncü haber: Gürlek’in suç duyurusu

29 Eylül’de yayımlanan “Ahmet Şık’ın ‘Süzer Plaza’ iddialarına Akın Gürlek’ten dava” başlıklı haber ise Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır tarafından yapılan basın açıklamasını konu alıyordu.

Şık, Gürlek ve SPK üyesi eşi Elif Gülşah Gürlek’in Süzer Plaza’daki bir daireyi aylık 750 bin liraya kiraladıkları ve kira bedelinin başkaları tarafından karşılandığı iddialarını gündeme getirmişti.

Gürlek’in avukatı ise iddiaları reddederek çiftin Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bir lojmanda yaşadığını açıklamıştı. Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını duyurmuştu.

bianet, söz konusu haberde hem Şık’ın iddialarına hem de Gürlek’in avukatının açıklamalarına yer vermişti.

(HA)