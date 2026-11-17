YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kamuoyunda "fon vurgunu" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin ikinci dosyasını TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Bu kez Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nı (POLSAN) gündeme getiren Özlale, polislerin birikimlerinin fon soruşturmasında adı geçen şirketler aracılığıyla değerlendirildiğini öne sürdü.

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Özlale, POLSAN'ın soruşturmanın merkezindeki aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve menkul kıymetlerdeki toplam yatırımlarının 2025 sonunda 15 milyar 270 milyon liraya ulaştığını, aracı kurumlardaki tutarın ise bir yılda yaklaşık sekiz kat arttığını söyledi.

Türkiye Sigorta ve İşsizlik Sigortası Fonu'nda da benzer işlemler tespit ettiklerini belirten Özlale, POLSAN'ın yatırımlarına ilişkin dört bulgu paylaştı.

Özlale'nin açıklamasına göre, soruşturmanın merkezindeki şirketlerden Tera Yatırım, POLSAN adına işlem yapma yetkisine sahip. Fon tasfiyeleri başladıktan ve Tera'ya kayyım atandıktan sonra da POLSAN, yüksek risk taşıyan ve zarar etme olasılığı yüksek olduğu ileri sürülen bir hisse fonuna ek kaynak aktardı.

Özlale ayrıca sandığın yatırım yaptığı fonlardan birinin kayıtlarında, başka bir fonun alım tarihi ile maliyet fiyatı arasında açıklanması gereken bir uyuşmazlık tespit ettiklerini söyledi. Aynı dönemde POLSAN'ın yönetim ve denetim yapısının da değiştirildiğini belirtti.

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"Polislerimizin birikimlerinin hangi riskler altında yönetildiği açıklansın"

Dosyayı daha önce ilgili yetkililere sunduklarını ancak yanıt alamadıklarını söyleyen Özlale, şu ifadeleri kullandı:

Yüzbinlerce polisimizin yatırımları burada değerlendiriliyor. Bugün bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı'na da bu dosyayı sunacağız. İşin içinde polislerimizin birikimi vardı ve biz bunu siyasetin bir unsuru olarak görmek istemedik ve kendilerinden bir cevap bekledik. Herhangi bir cevap gelmediği için bugün sizlerle POLSAN dosyasını paylaşıyoruz.

Özlale, sandığın yatırımlarının açıklığa kavuşturulmasını isteyerek, "Bizler polisimizin birikimlerinin hangi kurumlarda, hangi yetkilerle ve hangi riskler altında yönetildiğinin açıklanmasını istiyoruz" dedi.

(NÖ)