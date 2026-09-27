Fon krizinde adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı görevinden affını istedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, fon krizinde adının geçtiği iddiaların gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yürüttüğü tüm görevlerden affını istediğini açıkladı.

Sayan Kaya, inceleme ve soruşturmanın “hiçbir gölge altında kalmadan” yürütülmesini istediğini belirtti. Ancak iddialara ilişkin herhangi bir şey söylemedi.

Sayan Kaya’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.

Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir.

Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim.”

63 milyon TL’den 1 milyar TL’ye

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, dün yaptığı açıklama ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın nisan ayında 63 milyon TL tutarında Özata Denizcilik hisseleri aldığını, 16 Eylül'deki fon krizi başlamadan hemen önce eylül ayı için yaklaşık 20 kat kazanarak 1,34 milyar TL para çektiğini iddia etmişti.

Emre ayrıca Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın da aynı hisseden 255 liradan 150 bin adet aldığını, hisseleri 4 bin 482 liradan sattığını ve 99 milyon 687 bin TL yatırdığı işlemden 826 milyon TL para çektiğini öne sürmüştü.

Özata Denizcilik hisseleri daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) da gündemine girmişti. SPK, 25 Eylül 2026 tarihli bülteninde OZATD pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kurul aynı dosyada Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında da OZATD payıyla sınırlı iki yıl işlem yasağı getirdi. Ancak SPK'nın söz konusu kararında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın isimleri bulunmuyor.

(HA)