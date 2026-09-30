Fon krizi paylaşımları nedeniyle 147 X hesabı daha erişime engellendi

Türkiye’de yatırım fonlarında yaşanan krizle ilgili paylaşım yapan en az 147 X hesabına bugün erişim engeli getirildi. Daha önce de 24 Eylül’de aynı konudaki paylaşımları nedeniyle 194 hesaba erişim engellenmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) haberine göre tespit edilen 147 hesabın toplam takipçi sayısı yaklaşık 2,65 milyon. Bu hesaplardan beşinin 100 binden, 17’sinin 50 binden, 36’sının ise 10 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında finans ve sermaye piyasaları alanında çalışan isimler, ekonomistler, akademisyenler, teknik analistler, traderlar, yatırımcılar ve avukatlar bulunuyor.

Finans uzmanı İris Cibre, teknik analist İbrahim Babadağı, borsa yatırımcısı Gürdal Hançer, akademisyen Rıdvan Özturgut, avukat Tugay Bek ve yazar Hüseyin Edemir’in hesapları da erişime engellenenler arasında.

Fon kriziyle ilgili paylaşımları gerekçe gösterilerek erişim engeli getirilen hesapların birçoğu X tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildi.

Ne olmuştu?

Yatırım fonlarındaki kriz, düşük halka açıklık oranına sahip hisselerde büyük pozisyonlar alan bazı fonların 17 Eylül’de yatırımcıların geri alım taleplerini karşılamakta zorlanmasıyla başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) daha sonra yedi portföy yönetim şirketinin yönettiği fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlemlerini durdurdu ve 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.

SPK, bazı portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonların, düşük halka açıklık oranına sahip hisselerde şirketlerin ekonomik koşulları veya finansal verileriyle açıklanamayan fiyat hareketlerine katkıda bulunduğunu belirtmişti.

Kurul, 28 Ağustos’ta fon yoğunlaşması, ilişkili taraf işlemleri, değerleme yöntemleri ve serbest fonların faaliyetlerine ilişkin kuralları sıkılaştırmıştı.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesine göre, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat hareketleri, arz veya talepleri hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenim oluşturmayı amaçlayan işlemler piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirilebiliyor.

Kriz kapsamında toplam büyüklüğü yaklaşık 18,3 milyar dolar olan fonların tasfiye edilmesine karar verildi. (VK)