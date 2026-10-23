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YT: Yayın Tarihi: 23.10.2026 07:57 23 Ekim 2026 07:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.10.2026 08:01 23 Ekim 2026 08:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Fon düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifini kabul etti. Düzenlemeye göre yatırımcılara, fonların tasfiye varlıklarından en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fon düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026'da tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi, dün (22 Ekim) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenleme, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu ve yaklaşık 455 bin 758 yatırımcıyı kapsıyor.

Kanunla fonların tasfiye işlemlerinin SPK'nin gözetim ve denetiminde yürütülmesi, hukuka aykırı işlemlerle fonlardan çıkarılan varlıkların geri alınması ve yatırımcıların zararlarının karşılanması amaçlanıyor.

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Kimlere ne kadar ödeme yapılacak?

Düzenlemeye göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara yatırdıkları tutarı aşmamak koşuluyla ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme alabilecek.

Ödemeler, fonların tasfiye mal varlığından karşılanacak. Ara ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları SPK belirleyecek.

17 Eylül ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilen ancak fonların ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi veya pay fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle sonuçlandırılamayan iade talepleri de tasfiye kapsamına alındı.

Fon yöneticileri sorumlu tutulacak

Kanunla, fonlardan hukuka aykırı biçimde çıkarılan varlıkların geri alınması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilendirildi.

Fonlarda oluşan zarar ve kayıplardan öncelikle fonların kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketleri sorumlu olacak.

Tahsil edilen tutarlar, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra hak sahibi yatırımcılara dağıtılacak.

Düzenlemeye göre ödemelerde Hazine veya başka bir kamu kaynağı kullanılmayacak. Tasfiye işlemleri, fonların mevcut varlıkları ve geri kazanılan kaynaklar üzerinden yürütülecek.

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66 fonun normal tasfiye süreci tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, tasfiye kapsamındaki 131 fondan 66'sının normal tasfiye sürecinin tamamlandığını duyurmuştu.

Şimşek, 7 portföy yönetim şirketinden 3'ünün tasfiyesinin tamamlandığını, 45 bin 747 hesaba toplam 40,8 milyar TL ödeme yapıldığını belirtmişti.

Kanunun kabul edilmesinin ardından, kalan fonlardaki kaynakların durumuna göre yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Fon krizi Fon Soruşturması sermaye piyasası kurulu hazine ve maliye bakanlığı
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