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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 09:58
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 10:08
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Foça’da kadınlar 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine çağırıyor

Foça Beşkapılar Kalesi’nde geçekleştirilecek bu etkinlikte belgesel filmler gösterilecek, müzik dinletisi gerçekleştirilecek ve “Foça Hafıza Yürüyüşü” düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Foça’da kadınlar 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine çağırıyor

Foça Barış Kadınları, 1 - 2 ve 3 Eylül tarihlerinde  “Barış İçin Belgesel Günleri” başlığı altında bir dizi etkinlik düzenliyor.

Foça Beşkapılar Kalesi’nde geçekleştirilecek bu etkinlikte belgesel filmler gösterilecek, müzik dinletisi gerçekleştirilecek ve “Foça Hafıza Yürüyüşü” düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında barışın birleştirici doğasına odaklanan sekiz belgesel film sunulacak. Titiz bir araştırma sonucu izleyenlerle paylaşılacak olan bu filmlerde insanın barışa özlem ve gereksiniminin altı çiziliyor.

Bu etkili çalışmalarda barışın önemine vurgu yapılırken, insanlığın uygarlık sınavındaki serüveni çarpıcı öykülemelerle perdeye yansıtılıyor.

Tüm filmlerin gösterim saatleri saat 21.00 olarak belirlendi. 3 Eylül günü sabah 8.30’da ise, unuttuklarımızı hatırlamak amacıyla “Foça Hafıza Yürüyüşü” gerçekleştirilecek.

Kadınlar, "Foça’lıları, Foça’ya gelen ziyaretçileri ve tüm barış dostlarını bu anlamlı etkinliğimize davet ediyoruz" diyor.

(EMK)

 

kadın haklar 1 Eylül Barış Günü 1 eylül dünya barış günü
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